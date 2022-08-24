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1 час назад

Режиссер голливудской "Иронии судьбы" снимет фильм с Галустяном

Мира Маркина

Актеры Михаил Галустян и Данила Козловский снимутся в фильме режиссера Марюса Вайсберга, который работал над американской версией советской "Иронии судьбы". Об этом пишет ТАСС.

Новый фильм будет называться "Уволить Жору". В основе сюжета - история двух персонажей из разных миров, между которыми сначала случается конфликт, а потом дружба.

По словам режиссера, съемки проекта начнутся через 2 недели. Вайсберг вдохновлялся атмосферой фильма "Впритык" Тодда Филлипса. Однако его картина будет "чистой российской историей".

Ранее была названа причина ухода Нагиева из "Голоса".

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