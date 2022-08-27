Режиссера “Звездного пути” переманили в Marvel

Мэтт Шекман (“Великая”, “Пацаны”, “Доктор Хаус”) покинул должность режиссера картины “Звездный путь” ради супергеройского кино, сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из фильма "Звездный путь" Кадр из фильма "Звездный путь"

Проект “Звездный путь” принадлежит студии Paramount Pictures. С ней прервал сотрудничество Мэтт Шекман ради съемок очередного перезапуска “Фантастической четверки”, премьера которой запланирована на 2024 год.

Несмотря на неприятные обстоятельства представители Paramount остались восхищены “творческим видением” режиссера и выразили сожаление, что он покинул проект.