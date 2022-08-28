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2 часа назад

Роулинг объяснила свое отсутствие в спецвыпуске "Гарри Поттера"

Мария Иглина

Писательница Джоан Роулинг впервые объяснила свое отсутствие в специальном выпуске HBO Max "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Подробностями Роулинг поделилась с Грэмом Нортоном во время беседы в рамках шоу Virgin Radio UK.

Роулинг объяснила свое отсутствие в спецвыпуске "Гарри Поттера"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выяснилось, что не принимать участие в съемках было собственным решением автора книг о мальчике-волшебнике. Роулинг пригласили, но она отказалась.

"Я тогда подумала, что речь пойдет больше о фильмах, чем о книгах, и так оно и было — именно этому был посвящен юбилей…Никто не говорил мне, что я не должна участвовать, напротив, меня попросили, но я решила этого не делать",

— поделилась писательница.

Ранее стало известно, что режиссера “Звездного пути” переманили в Marvel.

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