Роулинг объяснила свое отсутствие в спецвыпуске "Гарри Поттера"

Писательница Джоан Роулинг впервые объяснила свое отсутствие в специальном выпуске HBO Max "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс". Подробностями Роулинг поделилась с Грэмом Нортоном во время беседы в рамках шоу Virgin Radio UK.
Выяснилось, что не принимать участие в съемках было собственным решением автора книг о мальчике-волшебнике. Роулинг пригласили, но она отказалась.
"Я тогда подумала, что речь пойдет больше о фильмах, чем о книгах, и так оно и было — именно этому был посвящен юбилей…Никто не говорил мне, что я не должна участвовать, напротив, меня попросили, но я решила этого не делать",
— поделилась писательница.
Ранее стало известно, что режиссера “Звездного пути” переманили в Marvel.