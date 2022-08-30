“Сердце пармы” произвело фурор на международном кинофестивале

Фильм Антона Мегердичева “Сердце пармы” открыл 44-ый Московский международный кинофестиваль. Премьерный показ экшн-драмы о запретной любви между русским князем и ведьмой завершился овациями.

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Широкому зрителю картина, созданная по одноименному бестселлеру Алексея Иванова, будет доступна только в октябре. Но уже сейчас можно ознакомиться с трейлером и синопсисом “Сердца пармы”.

В центре сюжета оказался князь Михан – он родился в тайге, там, где все еще живы языческие культы, шаманы приносят кровавые жертвы дабы усмирить темных духов и уберечь близких от гибели. На родине главный герой встречает любовь всей свой жизни, ведьму-ламию Тичерть, способную принимать облик дикого зверя. Михану предстоит защищать родную парму не только от внешнего врага, но и от козней судьбы.

В съемках картины участвовала плеяда знаменитостей. Главные роли исполнили Александр Кузнецов (“Скиф”, “Лермонтов”) и театральная актриса Елена Ербакова. Также зрители увидят в необычном амплуа Евгения Миронова, Федора Бондарчука, Сергея Пускепалиса и других звезд отечественного кинематографа.