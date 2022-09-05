Секретные приемы на съемках кино: видео

Съемочный процесс не такой простой, каким может показаться на первый взгляд. Для производства фильмов и сериалов привлекается огромная команда профессионалов. А актерам приходится переснимать по несколько дублей, чтобы режиссер утвердил сцену, и все услышали долгожданное "Снято!".