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3 часа назад

Секретные приемы на съемках кино: видео

Стелла Шмель

Съемочный процесс не такой простой, каким может показаться на первый взгляд. Для производства фильмов и сериалов привлекается огромная команда профессионалов. А актерам приходится переснимать по несколько дублей, чтобы режиссер утвердил сцену, и все услышали долгожданное "Снято!".

Блогер с ником Olya_lolyaa рассказала в TikTok об удивительных приемах, которые часто применяют на съемках фильмов и сериалов.

Подробнее о секретах кино смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о смертельно опасных трюках, которые актеры исполняли самостоятельно.

Фильмы,Видео,Снято!,
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