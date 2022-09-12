Какие фильмы и сериалы смотрела Елизавета II

Елизавета II прожила 96 лет и стала свидетельницей того, как развивается кинематограф: от первых фильмов со звуком до боевиков со спецэффектами. Много картин сняли о самой королеве. Какие фильмы и сериалы она любила смотреть? Рассказываем в материале "Рамблера".

О любимом фильме королевы однажды рассказал актер Брайн Блессид радиоведущей Эдит Боумен. По его словам, Елизавета II обожала "Флэш Гордон" - космическую одиссею с его участием, которая была снята в 1980 году по одноименному комиксу. Королева сказала Боумену во время их единственной встречи в 2016 году, что каждое Рождество смотрит фантастический фильм со своими внуками. Впрочем, сама Елизавета II ни разу не высказывалась о любимом фильме.

Кадр из фильма "Флэш Гордон"

В СМИ также писали о том, какие сериалы предпочитала королева Великобритании. Смотрела она их старомодным способом - на DVD. Помощники королевской семьи отправляли ВВС список любимым сериалов Елизаветы II, а они в ответ присылали диски.

Так, как писала газета The Sun, любимый сериал монарха - "Чисто английские убийства". Королева сильно расстроилась, когда проект закрыли в 2010 году. Также в числе ее фаворитов - "Соблюдая приличия", "Новые уловки", "Бабье лето" и "Доктор Кто".

В 2011 году композитор Анджело Бадаламенти рассказал в интервью NME, что в начале 1990-х между королевой и Полом Маккартни случился забавный диалог, касающийся ее любви к сериалам. Когда музыкант приехал на выступление в честь дня рождения Елизаветы II, она ответила:

"Извините, сейчас 19:55, и мне нужно смотреть "Твин Пикс".