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1 час назад

Collider: релиз фильма «Мадам Паутина» отложен на два года

Мария Кимакович

Согласно информации издания, премьеру спин-оффа «Человека-паука» перенесли с 6 октября 2023 года на 16 февраля 2024 года.

Релиз фильма «Мадам Паутина» отложен на два года
Фото: globallookpressgloballookpress

Главную роль в картине исполняет Дакота Джонсон. Ее героиня — провидица с аутоиммунным заболеванием, подключенная к специальной системе, которая позволяет ей жить. Мадам Паутина может видеть будущее, а также владеет искусством телепатии.

Режиссером фильма должна была стать Оливия Уайлд, но в итоге руководство картиной доверили С. Дж. Кларксону.

Напомним, что «Мадам Паутина» снят на основе комиксов о Человеке-пауке. Героиня впервые появилась на их страницах в 1980-х годах.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо может сыграть в "Игре в кальмара".

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