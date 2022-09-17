Релиз фильма «Мадам Паутина» отложен на два года

Согласно информации издания, премьеру спин-оффа «Человека-паука» перенесли с 6 октября 2023 года на 16 февраля 2024 года.

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Главную роль в картине исполняет Дакота Джонсон. Ее героиня — провидица с аутоиммунным заболеванием, подключенная к специальной системе, которая позволяет ей жить. Мадам Паутина может видеть будущее, а также владеет искусством телепатии.

Режиссером фильма должна была стать Оливия Уайлд, но в итоге руководство картиной доверили С. Дж. Кларксону.

Напомним, что «Мадам Паутина» снят на основе комиксов о Человеке-пауке. Героиня впервые появилась на их страницах в 1980-х годах.