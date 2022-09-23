Кэмерон рассказал, на что пошел ради сценария “Аватара 2”

Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон объяснил, почему работа над сценарием фильма-продолжения “Аватара” шла очень долго. Его слова приводит портал ScreenRant.

Фото: Кадр из трейлера "Аватар: Путь воды" Кадр из трейлера "Аватар: Путь воды"

По словам Кэмерона, он потратил год на написание сценария для сиквела. Однако перечитав его “свежим взглядом”, пустил работу в шредер. Режиссер считает, что его фильм о необычном племени “работает на ином уровне”. А новый сценарий не дотягивал до него. Поэтому работу пришлось начать с начала.

Перед авторами сиквела стояла сложная задача: повторить успех оригинала, сняв фильм в этом духе, а также предложить зрителю нечто новое, ориентированное на кинематограф последних лет.

Напомним, премьера фильма должна состояться в середине декабря 2022 года. Увидят ли новинку российские зрители, неизвестно.