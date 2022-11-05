5 фильмов о трудных подростках

Домогательства, протесты и аферы — эти и другие темы в новой подборке “Рамблера”. Фильмы будут интересны для просмотра подросткам и их родителям.

Фото: Кадр из фильма “Кислота” Кадр из фильма “Кислота”

“Кислота” (2018)

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Герои фильма Петя и Саша после смерти друга от передозировки погружаются в эмоционально неустойчивые состояния. Петя не может простить себе трагический уход друга и попадает в больницу, выпив кислоту. Саша делает обрезание, сам не понимая, зачем и вступает в сексуальные отношения с несовершеннолетней. Друзья любыми способами хотят заявить миру о себе.

“Тренер Картер” (2005)

Кадр из фильма “Тренер Картер”

Бывший баскетболист Кен Картер становится тренером школьной команды “Ричмонд Ойлерс”. Его подопечные — трудные подростки из бедных кварталов, у которых страдает дисциплина и успеваемость в школе. Чтобы привести команду к победе, наставник использует различные методы воздействия, которые вызывают протест ребят и недовольство родителей. Но желание остаться в команде побеждает разногласия. Юные спортсмены доказывают, что могут выигрывать не только на баскетбольной площадке, но и в сложных жизненных ситуациях.

“Три метра над уровнем неба” (2010)

Кадр из фильма “Три метра над уровнем неба”

Романтическая мелодрама о юношеской любви, главный герой которой — бунтарь Уго Оливер. Он условно осужден за жестокое избиение человека, и жизнь его летит под откос. Объезжая на своем мотоцикле пробки, он обращает внимание на милую девушку, с которой встретиться еще не раз. Баби — прилежная ученица, примерная дочь, и в ее планы не входит общение с уличным хулиганом. Но возникшее между ними искреннее чувство выше социальных условностей и предрассудков.

“Взрослые игры” (2017)

Кадр из фильма “Взрослые игры”

Старшеклассница Эрика, желая накопить нужную сумму для выкупа отца из тюрьмы, соблазняет взрослых мужчин и цинично шантажирует их, вымогая деньги. Тем временем отчим знакомит героиню со своим 18-летним сыном. Позднее Эрика узнает, что Люк употребляет наркотики и его пристрастие к таблеткам — следствие домогательств школьного учителя, который до сих пор не осужден за свои злодеяния. И она решает наказать преступника своими методами.

“Сорняки” (2018)

Кадр из фильма “Сорняки”