Фильмы, которые помогут поднять самооценку

Эти фильмы помогают найти прекрасное в себе не только женщинам, но и мужчинам. Картины помогут вам осознать, насколько вы на самом деле можете быть ценным человеком, даже в том случае, если вы сами этого не осознаете. Об этих лентах — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Король говорит!" Кадр из фильма "Король говорит!"

“Король говорит!” (2010)

Кадр из фильма "Король говорит!"

Фильм рассказывает о судьбе Георга VI, который был отцом королевы Елизаветы II и передал ей трон. Сам он не должен был становиться королем, но судьба распорядилась так, что его брат отрекся от престола, и теперь Георг, который всегда был на вторых ролях, должен учиться всему заново. Однако один свой недуг, заикание, он никак не может побороть. По мере становления его личности раскрывается, что ему нужно работать над уверенностью в себе, чем он и занимается. Главную роль сыграл Колин Ферт.

“Дорога перемен” (2008)

Кадр из фильма "Дорога перемен"

На первый взгляд, в этом фильме нет ничего необычного. В центре сюжета — семья среднего класса, которая мечтает о переезде в Париж. И только они начинают двигаться ближе к своей мечте, как на их пути встречаются многие препятствия. Критики заявили, что это — идеальный фильм для работы над собой и отношениями, а также посоветовали пересмотреть фильм два раза: его и ее глазами. Главные роли достались самой яркой паре актеров Голливуда: Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.

“1+1” (2011)

Кадр из фильма "1+1"