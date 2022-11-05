Фильмы, которые помогут поднять самооценку

Эти фильмы помогают найти прекрасное в себе не только женщинам, но и мужчинам. Картины помогут вам осознать, насколько вы на самом деле можете быть ценным человеком, даже в том случае, если вы сами этого не осознаете. Об этих лентах — в материале “Рамблера”.
Фильм рассказывает о судьбе Георга VI, который был отцом королевы Елизаветы II и передал ей трон. Сам он не должен был становиться королем, но судьба распорядилась так, что его брат отрекся от престола, и теперь Георг, который всегда был на вторых ролях, должен учиться всему заново. Однако один свой недуг, заикание, он никак не может побороть. По мере становления его личности раскрывается, что ему нужно работать над уверенностью в себе, чем он и занимается. Главную роль сыграл Колин Ферт.
На первый взгляд, в этом фильме нет ничего необычного. В центре сюжета — семья среднего класса, которая мечтает о переезде в Париж. И только они начинают двигаться ближе к своей мечте, как на их пути встречаются многие препятствия. Критики заявили, что это — идеальный фильм для работы над собой и отношениями, а также посоветовали пересмотреть фильм два раза: его и ее глазами. Главные роли достались самой яркой паре актеров Голливуда: Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.
Этот фильм входит во многие списки шедевров, которые должен посмотреть каждый человек, потому что в нем можно найти много разных смыслов, и у каждого они оказываются разными. Главный герой картины передвигается на инвалидной коляске и имеет множество комплексов. Он считает себя ненужным и отвергнутым, но у него появляется новый смелый друг, а вместе с ним и жажда к приключениям. В главных ролях французские актеры Франсуа Клюзе и Омар Си.