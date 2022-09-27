Необычная сцена в фильме "Ла-ла Ленд": видео

Во время съемки сцены, где Райан Гослинг играл на пианино, а Эмма Стоун танцевала, использовалась лишь одна камера. Так как сцена снималась без склеек, режиссеру Дэмьену Шазеллу приходилось дергать оператора за плечо, когда тому нужно было повернуться во время сцены.