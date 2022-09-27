Необычная сцена в фильме "Ла-ла Ленд": видео

Fмериканский романтический музыкальный комедийно-драматический фильм 2016 года "Ла-ла Ленд", написанн и снят Дэмиеном Шазелем. В главных ролях сыграли Райан Гослинг и Эмма Стоун.
Во время съемки сцены, где Райан Гослинг играл на пианино, а Эмма Стоун танцевала, использовалась лишь одна камера. Так как сцена снималась без склеек, режиссеру Дэмьену Шазеллу приходилось дергать оператора за плечо, когда тому нужно было повернуться во время сцены.
Подробнее об этом моменте смотрите в видео.
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