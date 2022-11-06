Великие открытия: фильмы про изобретателей

За последние несколько веков человечество сделало множество научных открытий, которые помогли не только улучшить качество жизни, но и спасти миллионы людей. В новой подборке ”Рамблера” собраны фильмы о гениальных ученых и их выдающихся изобретениях.

Фото: Кадр из фильма “Пробуждение” Кадр из фильма “Пробуждение”

“Пробуждение” (1990)

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Работая в больнице Бронкса с пациентами, пережившими летаргический энцефалит, доктор Малколм Сэйер решает найти причину последствий этой болезни. Он пробует экспериментальное лекарство в надежде, что обездвиженные больные начнут возвращаться к жизни. И ему это удается. Сюжет фильма основан на реальных событиях и снят на основе мемуаров врача-невролога Оливера Сакса.

“Одиссея” (2016)

Кадр из фильма “Одиссея”

Фильм о самом известном французском исследователе, изобретателе, режиссере Жаке-Иве Кусто. Он с детства хотел стать летчиком, но страшная авария изменила его судьбу. Чтобы восстановиться, молодой человек ежедневно плавал в море. Сначала на поверхности, затем погружаясь под воду. Очень скоро Кусто понял, что подводные исследования и есть его стихия. На своем знаменитом корабле “Калипсо” он покорил подводные глубины, используя изобретенные им акваланг и первую в мире подводную телевизионную систему.

“Игра в имитацию” (2014)

Кадр из фильма "Игра в имитацию"

Фильм рассказывает о непростой жизни гениального английского математика и криптографа Алана Тьюринга, который внес огромный вклад в развитие искусственного интеллекта. Во время Второй мировой войны он изобрел электронно-механическую шифровальную машину, с помощью которой удалось расшифровать донесения фашистов и благодаря этому спасти миллионы жизней.

“Агора” (2009)

Кадр из фильма “Агора”

Действие фильма происходит в городе Александрии Римской империи и рассказывает о первой известной женщине-ученом. Гипатия Александрийская была молода, красива и умна. Она писала научные труды и читала лекции по математики, философии и астрономии. Считается, что она изобрела прибор для измерения плотности жидкости. В результате Гипатия стала жертвой межрелигиозных столкновений. За научные взгляды ее объявили ведьмой.

“Игры разума” (2001)

Кадр из фильма “Игры разума”