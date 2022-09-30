“Иллюзией обмана 3” займется режиссер “Венома”

Режиссером третьего фильма о злоключениях фокусников-воришек “Иллюзия обмана” станет Рубен Флейшер. Соответствующая новость появилась на портале Deadline.
Флейшер уже работал с Вуди Харрельсеном и Джесси Айзенбергом – актерами, снявшимися в первых двух частях “Иллюзии”. Эти артисты сыграли главные роли в картине Рубена “Добро пожаловать в Zомбилэнд”. Также Флейшер режиссировал новинку последних лет – фильм “Веном”. Режиссер признался, что обожает фильмы об ограблениях и счастлив стать частью подобного проекта, как “Иллюзия обмана”.
У фильма студии Lionsgate уже есть сценарист – Сет Грэм-Смит, который приложил руку к созданию экранизации “Гордости и предубеждения”. Среди продюсеров картины значатся имена Бобби Коэна и Алекса Куртцмана.
Ранее “Рамблер” писал о том, что франшиза “Американский пирог” получит еще один фильм.