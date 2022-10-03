Дизель получит $10 млн за секретную роль в «Аватаре 2» - короткий

Так, например, Вин Дизель, который исполняет в новом фильме некую секретную роль, по информации издания, получит за нее 10 миллионов долларов. Это лишь то немногое, что известно о роли актера во второй части «Аватара». Никаких подробностей о том, в каком качестве он предстанет перед зрителями, до сих пор нет.