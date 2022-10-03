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2 часа назад

Джеймс Кэмерон заплатит Вину Дизелю $10 млн за роль в продолжении «Аватара»

Мария Кимакович

О крупном гонораре актера сообщает издание Koimoi.

Дизель получит $10 млн за секретную роль в «Аватаре 2» - короткий
Фото: Кадр из фильма "Форсаж 9"Кадр из фильма "Форсаж 9"

Бюджет картины режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды» составляет 250 миллионов долларов. Весьма солидные отчисления идут и на гонорары актерам.

Так, например, Вин Дизель, который исполняет в новом фильме некую секретную роль, по информации издания, получит за нее 10 миллионов долларов. Это лишь то немногое, что известно о роли актера во второй части «Аватара». Никаких подробностей о том, в каком качестве он предстанет перед зрителями, до сих пор нет.

Ранее стало известно, что Кристиан Бэйл мечтает испортить сцену в «Звездных войнах».

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