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31 минуту назад

Режиссер Кристофер МакКуорри объявил о создании нового трюка для Тома Круза

Мария Кимакович

Об этом рассказал режиссер фильма «Миссия невыполнима 7» Кристофер МакКуорри на своей странице в социальной сети.

Для Тома Круза разработали новый уникальный трюк
Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима-7"Кадр из фильма "Миссия невыполнима-7"

Режиссер отметил, что они с Крузом давно хотели придумать новый трюк, который вошел бы в новую часть знаменитой франшизы. 30 сентября они обсудили один из возможных вариантов, который отлично смотрелся бы на экране, но воплотить его в жизнь, казалось, попросту невозможно: специальных технологий для съемок этого приема просто нет.

Однако, оказалось, что невыполнимого нет ничего. Уже к вечеру члены съемочной группы сумели придумать уникальный способ, с помощью которого выполнение этого трюка стало возможным.

Так у отчаянного Тома Круза, известного своей любовью к риску, появился новый трюк, который зрители смогут увидеть на экране.

Правда, МакКуорри не уточнил, в какой именно части фильма «Миссия невыполнима» появится эпизод, в котором актер порадует поклонников новым приемом.

Ранее стала известна сумма гонорара за секретную роль Вина Дизеля в новом "Аватаре".

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