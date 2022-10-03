Для Тома Круза разработали новый уникальный трюк

Об этом рассказал режиссер фильма «Миссия невыполнима 7» Кристофер МакКуорри на своей странице в социальной сети.

Фото: Кадр из фильма "Миссия невыполнима-7" Кадр из фильма "Миссия невыполнима-7"

Режиссер отметил, что они с Крузом давно хотели придумать новый трюк, который вошел бы в новую часть знаменитой франшизы. 30 сентября они обсудили один из возможных вариантов, который отлично смотрелся бы на экране, но воплотить его в жизнь, казалось, попросту невозможно: специальных технологий для съемок этого приема просто нет.

Однако, оказалось, что невыполнимого нет ничего. Уже к вечеру члены съемочной группы сумели придумать уникальный способ, с помощью которого выполнение этого трюка стало возможным.

Так у отчаянного Тома Круза, известного своей любовью к риску, появился новый трюк, который зрители смогут увидеть на экране.

Правда, МакКуорри не уточнил, в какой именно части фильма «Миссия невыполнима» появится эпизод, в котором актер порадует поклонников новым приемом.