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29 минут назад

Названа дата выхода продолжения комедии “Холоп”

Мира Маркина

Поклонники комедии “Холоп” увидят любимых героев вновь. Продолжение фильма выйдет в прокат уже в будущем году. Соответствующая новость появилась на портале “Бюллетень кинопрокатчика”.

Названа дата выхода продолжения комедии “Холоп”
Фото: Кадр из фильма "Холоп"Кадр из фильма "Холоп"

Известно, что над сиквелом картины трудится та же команда, которая работала над первым фильмом. Режиссерское кресло вновь занял Клим Шипенко. Съемки начались в августе 2022 года.

Известен и в общих чертах сюжет нового фильма. Главной героиней киноповествования станет “мажорка” Катя, роль которой досталась Аглае Тарасовой. Ожидает ли нового персонажа катарсис по аналогии с мажором-Гришей, зрители увидят в 2023 году. Премьера для зрителей состоится накануне праздничных каникул – 21 декабря.

Ранее мы писали, почему, по мнению Никиты Михалкова, комедия “Холоп” стала такой популярной в России.

Фильмы,Клим Шипенко,Аглая Тарасова,Никита Михалков,
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