Названа дата выхода продолжения комедии “Холоп”

Поклонники комедии “Холоп” увидят любимых героев вновь. Продолжение фильма выйдет в прокат уже в будущем году. Соответствующая новость появилась на портале “Бюллетень кинопрокатчика”.

Фото: Кадр из фильма "Холоп" Кадр из фильма "Холоп"

Известно, что над сиквелом картины трудится та же команда, которая работала над первым фильмом. Режиссерское кресло вновь занял Клим Шипенко. Съемки начались в августе 2022 года.