Названа дата выхода продолжения комедии “Холоп”

Поклонники комедии “Холоп” увидят любимых героев вновь. Продолжение фильма выйдет в прокат уже в будущем году. Соответствующая новость появилась на портале “Бюллетень кинопрокатчика”.
Известно, что над сиквелом картины трудится та же команда, которая работала над первым фильмом. Режиссерское кресло вновь занял Клим Шипенко. Съемки начались в августе 2022 года.
Известен и в общих чертах сюжет нового фильма. Главной героиней киноповествования станет “мажорка” Катя, роль которой досталась Аглае Тарасовой. Ожидает ли нового персонажа катарсис по аналогии с мажором-Гришей, зрители увидят в 2023 году. Премьера для зрителей состоится накануне праздничных каникул – 21 декабря.
Ранее мы писали, почему, по мнению Никиты Михалкова, комедия “Холоп” стала такой популярной в России.