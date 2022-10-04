Фильм о неизвестном вирусе "Чрезвычайная ситуация" выйдет в прокат в ноябре

3 ноября 2022 года в прокат выходит южно-корейская драма "Чрезвычайная ситуация", которая уже произвела фурор в Азии.

Действие фильма режиссера Хан Джэ-рима начинается в международном аэропорту Инчхон, где различные персонажи готовятся к посадке на рейс в Гонолулу, в том числе жена полицейского детектива и разведенный отец Джэ Хек, который, несмотря на свою фобию полетов, отвозит свою маленькую дочь на Гавайи в надежде, что чистый воздух поможет излечить ее от экземы.

Кадр из фильма "Чрезвычайная ситуация"

Находясь в аэропорту, к Джэ Хеку и его дочери подходит странный молодой человек по имени Джин Сок, который продолжает задавать им подозрительные вопросы. В туалете дочь Джэ Хека видит, как Джин Сок разрезает себе подмышку и вставляет туда картридж, прежде чем снова зашить. Затем он покупает билет в один конец на тот же рейс в Гонолулу.

На злополучном борту Джин Сок умирает, а другие пассажиры заражаются неизвестной болезнью. Когда люди на борту начинают быстро и ужасно умирать — с волдырями, лопнувшими капиллярами и кровью — власти США отказываются позволить самолету приземлиться на Гавайях.

Кадр из фильма "Чрезвычайная ситуация"

Но даже корейское правительство не решается разрешить рейсу вернуться в страну. Власти обеспокоены тем, что неизвестный вирус распространится и мир охватит эпидемия.