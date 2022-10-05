Появился финальный трейлер экшн-драмы “МЫ”

Картина Гамлета Дульяна по мотивам одноименного романа Евгения Замятина стартует в прокате совсем скоро. А сейчас у кинозрителей есть возможность оценить финальный трейлер будущей премьеры.

Cюжет фильма строится вокруг жизни Единого Государства и его жителей. У каждого гражданина этой совершенной страны есть свой порядковый номер, стеклянный дом и работа. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной до тех пор, пока на его пути совершенно случайно не окажется И-330. Ей суждено перевернуть мир главного героя и показать то, от чего он неосознанно отказался.