Появился финальный трейлер экшн-драмы “МЫ”

Картина Гамлета Дульяна по мотивам одноименного романа Евгения Замятина стартует в прокате совсем скоро. А сейчас у кинозрителей есть возможность оценить финальный трейлер будущей премьеры.
Cюжет фильма строится вокруг жизни Единого Государства и его жителей. У каждого гражданина этой совершенной страны есть свой порядковый номер, стеклянный дом и работа. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной до тех пор, пока на его пути совершенно случайно не окажется И-330. Ей суждено перевернуть мир главного героя и показать то, от чего он неосознанно отказался.
В главных ролях зрители увидят Егора Корешкова, Елену Подкаминскую, Филиппа Янковского, Юрия Колокольникова и многих других звезд отечественного кино.
В прокате “МЫ” появится 1 декабря 2022 года.
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