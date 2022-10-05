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2 часа назад

Появился финальный трейлер экшн-драмы “МЫ”

Мира Маркина

Картина Гамлета Дульяна по мотивам одноименного романа Евгения Замятина стартует в прокате совсем скоро. А сейчас у кинозрителей есть возможность оценить финальный трейлер будущей премьеры.

Cюжет фильма строится вокруг жизни Единого Государства и его жителей. У каждого гражданина этой совершенной страны есть свой порядковый номер, стеклянный дом и работа. Инженер Д-503 считает такую жизнь идеальной до тех пор, пока на его пути совершенно случайно не окажется И-330. Ей суждено перевернуть мир главного героя и показать то, от чего он неосознанно отказался.

В главных ролях зрители увидят Егора Корешкова, Елену Подкаминскую, Филиппа Янковского, Юрия Колокольникова и многих других звезд отечественного кино.

В прокате “МЫ” появится 1 декабря 2022 года.

Смотрите также трейлер южно-корейской драмы, которая уже произвела фурор в Азии.

Фильмы,Видео,Я,Мы,Гамлет Дульян,Евгений Замятин,Елена Подкаминская,Егор Корешков,Филипп Янковский,Юрий Колокольников,
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