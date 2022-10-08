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2 часа назад

Три легкие комедии для субботнего вечера

Диана Товсепова

Лето осталось на прошлых страничках календаря, а вместе с ветром и холодами к нам пришло желание провести вечер дома, в компании родных и хорошего кино. Осталось только выбрать, что посмотреть осенним вечером. "Рамблер" расскажет о легких мелодрамах и комедиях, с которыми субботний вечер станет гораздо приятнее.

Три легкие комедии для субботнего вечера
Фото: Кадр из фильма "Та еще парочка"Кадр из фильма "Та еще парочка"

Ну разве не романтично?

Кадр из фильма "Ну разве не романтично?"

Романтическая комедия, высмеивающая все остальные романтические комедии. Все клише "ванильных голливудских" картин утрируются и разрушаются. Очаровательная Ребел Уилсон только украшает сюжет своей энергией и остроумием.

Та еще парочка

Кадр из фильма "Та еще парочка"

Политический подтекст в романтической комедии поначалу кажется чем-то нереальным. Тем не менее, этот фильм нарушает все правила. Давно забытые лучшие друзья с разным прошлым и карьерой встречаются самым неожиданным образом. И все это на главной политической арене в США. Так, первая любовь простого журналиста оказывается одной из самых влиятельных женщин планеты.

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Значит, война

Кадр из фильма "Значит, война"

Что на счет двух красавчиков в дном фильме? Два секретных агента и по совместительству закадычные друзья, которых сыграли Том Харди и Крис Пайн, влюбляются в одну и ту же женщину. Ну а если эта женщина выглядит как Риз Уизерспун, вряд ли кто-то легко ее уступит другому.

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