Три легкие комедии для субботнего вечера

Лето осталось на прошлых страничках календаря, а вместе с ветром и холодами к нам пришло желание провести вечер дома, в компании родных и хорошего кино. Осталось только выбрать, что посмотреть осенним вечером. "Рамблер" расскажет о легких мелодрамах и комедиях, с которыми субботний вечер станет гораздо приятнее.
Романтическая комедия, высмеивающая все остальные романтические комедии. Все клише "ванильных голливудских" картин утрируются и разрушаются. Очаровательная Ребел Уилсон только украшает сюжет своей энергией и остроумием.
Политический подтекст в романтической комедии поначалу кажется чем-то нереальным. Тем не менее, этот фильм нарушает все правила. Давно забытые лучшие друзья с разным прошлым и карьерой встречаются самым неожиданным образом. И все это на главной политической арене в США. Так, первая любовь простого журналиста оказывается одной из самых влиятельных женщин планеты.
Что на счет двух красавчиков в дном фильме? Два секретных агента и по совместительству закадычные друзья, которых сыграли Том Харди и Крис Пайн, влюбляются в одну и ту же женщину. Ну а если эта женщина выглядит как Риз Уизерспун, вряд ли кто-то легко ее уступит другому.