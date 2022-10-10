Фильм "Слон" появится в прокате с 17 ноября

"Слон" – фильм, снятый в интересном формате, поскольку большую часть времени зритель видит в кадре только одного актера. Это история об отце, которому предстоит раздобыть внушительную сумму денег на опасную операцию сыну. А еще он должен успеть добраться до больницы за очень короткое время, ведь счет идет на минуты.