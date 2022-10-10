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1 час назад

Фильм "Слон" появится в прокате с 17 ноября

Стелла Шмель

"Слон" – фильм, снятый в интересном формате, поскольку большую часть времени зритель видит в кадре только одного актера. Это история об отце, которому предстоит раздобыть внушительную сумму денег на опасную операцию сыну. А еще он должен успеть добраться до больницы за очень короткое время, ведь счет идет на минуты.

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Фильм "Слон" снял режиссер Гарик Петросян совместно с "Кинокомпанией братьев Андреасян". Главную роль в картине исполнил Павел Прилучный.

Актер назвал съемки в картине неожиданным для себя опытом и вызовом. «Надеюсь, вам понравится», - добавил Прилучный. Смотрите в кино с 17 ноября.

Ранее мы писали и о личной жизни актера. Что известно о новой избраннице Павла Прилучного, читайте в нашем материале.

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