3 документальных фильма про животных, которые расслабят мозг

Документальные фильмы про животных не только интересны и познавательны, но к тому же позволяют расслабиться и отвлечься от насущных невзгод. Подробнее о картинах, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Мишка на севере" Кадр из фильма "Мишка на севере"

"Мишка на севере", 2007

Все, что вы хотели знать о белых медведях, но боялись спросить –в фильме производства National Geographic. В центре сюжета медвежонок Нану и моржонок Силу. Зрителям предлагается проследить за тем, как растут животные, и как им приходится выживать в дикой природе.

"Африканские кошки: Королевство смелых", 2011

Данная картина создана по заказу Disneynature, дочернего подразделения Уолта Диснея. Фильм рассказывает историю львиного прайда, во главе которого стоит львица Лейла. Кроме того, в ходе просмотра зрители узнают о многодетной самке гепарда Сите. Сита мужественно заботится о своих детенышах в саванне, которая кишит хищниками. Картину лучше смотреть в оригинале, ведь ее озвучивает знаменитый актер Сэмюэл Л. Джексон.

"Королева слонов", 2019

Кадр из фильма "Королева слонов"