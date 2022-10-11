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2 часа назад

3 документальных фильма про животных, которые расслабят мозг

Мира Маркина

Документальные фильмы про животных не только интересны и познавательны, но к тому же позволяют расслабиться и отвлечься от насущных невзгод. Подробнее о картинах, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".

3 документальных фильма про животных, которые расслабят мозг
Фото: Кадр из фильма "Мишка на севере"Кадр из фильма "Мишка на севере"

"Мишка на севере", 2007

Кадр из фильма "Мишка на севере"

Все, что вы хотели знать о белых медведях, но боялись спросить –в фильме производства National Geographic. В центре сюжета медвежонок Нану и моржонок Силу. Зрителям предлагается проследить за тем, как растут животные, и как им приходится выживать в дикой природе.

Документальные фильмы, которые испугают сильнее хорроров

"Африканские кошки: Королевство смелых", 2011

Данная картина создана по заказу Disneynature, дочернего подразделения Уолта Диснея. Фильм рассказывает историю львиного прайда, во главе которого стоит львица Лейла. Кроме того, в ходе просмотра зрители узнают о многодетной самке гепарда Сите. Сита мужественно заботится о своих детенышах в саванне, которая кишит хищниками. Картину лучше смотреть в оригинале, ведь ее озвучивает знаменитый актер Сэмюэл Л. Джексон.

"Королева слонов", 2019

Кадр из фильма "Королева слонов"

Документальная кинолента Виктории Стоун и Марка Дибли повествует о матери-слонихе Афине, которая ведет всю свою семью через африканскую саванну в поисках воды. Дорога не из простых, и в пути животным приходится переживать как счастье, так и горе. Здесь также не обошлось без популярных артистов –голос за кадром принадлежит Чиветелю Эджифору, который исполнил главную роль в фильме "12 лет рабства.

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