3 документальных фильма про животных, которые расслабят мозг

Документальные фильмы про животных не только интересны и познавательны, но к тому же позволяют расслабиться и отвлечься от насущных невзгод. Подробнее о картинах, на которые стоит обратить внимание – в материале "Рамблера".
Все, что вы хотели знать о белых медведях, но боялись спросить –в фильме производства National Geographic. В центре сюжета медвежонок Нану и моржонок Силу. Зрителям предлагается проследить за тем, как растут животные, и как им приходится выживать в дикой природе.
Данная картина создана по заказу Disneynature, дочернего подразделения Уолта Диснея. Фильм рассказывает историю львиного прайда, во главе которого стоит львица Лейла. Кроме того, в ходе просмотра зрители узнают о многодетной самке гепарда Сите. Сита мужественно заботится о своих детенышах в саванне, которая кишит хищниками. Картину лучше смотреть в оригинале, ведь ее озвучивает знаменитый актер Сэмюэл Л. Джексон.
Документальная кинолента Виктории Стоун и Марка Дибли повествует о матери-слонихе Афине, которая ведет всю свою семью через африканскую саванну в поисках воды. Дорога не из простых, и в пути животным приходится переживать как счастье, так и горе. Здесь также не обошлось без популярных артистов –голос за кадром принадлежит Чиветелю Эджифору, который исполнил главную роль в фильме "12 лет рабства.