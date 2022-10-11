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1 час назад

Мультфильм «Чинк: хвостатый детектив» в кино с 17 ноября

Стелла Шмель

Жители Медовой Долины готовятся к празднику – Дню Города, но кто-то ворует Золотой Улей, который является главной достопримечательностью. Бельчонок Чинк и сова-детектив Софи берутся за расследование кражи Золотого Улья. Им предстоит объединить свои силы с другими жителями Медовой долины и отправиться на поиски жулика, укравшего главный артефакт города.

«Чинк: хвостатый детектив» – полнометражный детский приключенческий детектив совместного производства киностудии «Союзмультфильм» и компании «Magic Factory». Сюжет разворачивается в мультвселенной популярного детективного мультсериала «Тайны Медовой Долины», работать над которым помогала писательница Дарья Донцова.

Смотрите в кино с 17 ноября.

Ранее появился трейлер фильма "Слон" с Павлом Прилучным в главной роли. Картина выйдет в прокат 17 ноября.

Фильмы,Видео,Слон,Дарья Донцова,
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