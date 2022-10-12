4 комедии XX века, которые все еще способны рассмешить любого

Юмор трансформируется из года в год, но есть такие фильмы, которые не перестают быть уморительными даже спустя десятилетия. Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Смерть ей к лицу" Кадр из фильма "Смерть ей к лицу"

"Смерть ей к лицу", 1992

Кадр из фильма "Смерть ей к лицу"

Хелен и Мэдлин заклятые подруги. Когда-то они и правда дружили, но теперь враждуют из-за мужчины. Женщины уже не юны и мечтают всеми силами отсрочить старение. Желание исполняется: в распоряжении героинь оказывается эликсир бессмертия. Вот только они еще не знают, какими побочными эффектами он обладает.

"Час пик", 1998

Кадр из фильма "Час пик"

Исчезает дочь китайского консула, и на ее поиски прямиком из Китая в Лос-Анджелес прилетает учитель кунг-фу девочки. Герой становится напарником болтливого полицейского Джеймса, и теперь двум мужчинам, между которыми культурная пропасть, предстоит объединиться ради благого дела.

"Смертельное влечение", 1988

Кадр из фильма "Смертельное влечение"

Комедийный триллер, приправленный черным юмором, повествует историю отличницы Вероники (Вайнона Райдер). В школе верховодят жестокие девушки из группы "Вереск". Вероника является частью группы, но однажды осознает, что больше не хочет прислуживать своим "подругам". Однако покинуть "Вереск" не так-то просто, и тогда героиня решается на отчаянный поступок.

"С девяти до пяти", 1980

Кадр из фильма "С девяти до пяти"