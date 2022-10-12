4 комедии XX века, которые все еще способны рассмешить любого

Юмор трансформируется из года в год, но есть такие фильмы, которые не перестают быть уморительными даже спустя десятилетия. Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".
Хелен и Мэдлин заклятые подруги. Когда-то они и правда дружили, но теперь враждуют из-за мужчины. Женщины уже не юны и мечтают всеми силами отсрочить старение. Желание исполняется: в распоряжении героинь оказывается эликсир бессмертия. Вот только они еще не знают, какими побочными эффектами он обладает.
Исчезает дочь китайского консула, и на ее поиски прямиком из Китая в Лос-Анджелес прилетает учитель кунг-фу девочки. Герой становится напарником болтливого полицейского Джеймса, и теперь двум мужчинам, между которыми культурная пропасть, предстоит объединиться ради благого дела.
Комедийный триллер, приправленный черным юмором, повествует историю отличницы Вероники (Вайнона Райдер). В школе верховодят жестокие девушки из группы "Вереск". Вероника является частью группы, но однажды осознает, что больше не хочет прислуживать своим "подругам". Однако покинуть "Вереск" не так-то просто, и тогда героиня решается на отчаянный поступок.
Долгое время Джудит была домохозяйкой, но в какой-то момент решила покончить с этим и стала секретаршей. Вот только ей не повезло с боссом: мужчина терроризирует и ее, и ее коллег. Тогда Джудит объединяется с другими женщинами, чтобы поставить на место самодура, но ситуация выходит из-под контроля.