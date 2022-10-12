Новый фильм с Бренданом Фрейзером поразил зрителей

Картина «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли дебютировала на Лондонском кинофестивале 11 октября. Зрители наградили съемочную команду пятиминутными овациями, а многие не могли сдержать слез.

"Зрители стоя аплодировали шедевральной игре Брендана Фрейзера в фильме «Кит» . Весь фильм он держал зрителей в руках. Буквально сердце стучит в горле", — написал один из зрителей.

Премьера фильма, в котором Фрейзер играет Чарли, болезненно тучного и замкнутого учителя английского языка, который пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью Элль (которую играет Сэди Синк из сериала «Очень странные дела »), была впервые показана на Венецианском кинофестивале в начале этого года .