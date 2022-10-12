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3 часа назад

Аплодировали стоя: новый фильм с Бренданом Фрейзером поразил зрителей

Диана Товсепова

Картина «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли дебютировала на Лондонском кинофестивале 11 октября. Зрители наградили съемочную команду пятиминутными овациями, а многие не могли сдержать слез.

Новый фильм с Бренданом Фрейзером поразил зрителей
Фото: Кадр из фильма "Кит"Кадр из фильма "Кит"

"Зрители стоя аплодировали шедевральной игре Брендана Фрейзера в фильме «Кит» . Весь фильм он держал зрителей в руках. Буквально сердце стучит в горле", — написал один из зрителей.

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Премьера фильма, в котором Фрейзер играет Чарли, болезненно тучного и замкнутого учителя английского языка, который пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью Элль (которую играет Сэди Синк из сериала «Очень странные дела »), была впервые показана на Венецианском кинофестивале в начале этого года .

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