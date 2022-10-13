Малоизвестные фильмы с популярными актерами, которые стоит посмотреть

Пока одни картины гремят на весь мир, другие фильмы остаются в стороне. Но это еще не значит, что вторые сильно уступают популярным кинолентам. Подробнее о малоизвестных картинах, в которых снялись знаменитые актеры и которые однозначно достойны внимания – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Вокс люкс" Кадр из фильма "Вокс люкс"

"Вокс люкс", 2018

Музыкальная драма с Натали Портман в главной роли повествует историю Селесты. В конце 90-х героиня чудом выживает во время стрельбы, которую устроил в школе ее одноклассник. Спустя 20 лет Селеста – певица, известная на весь мир. Вот только ей едва ли удалось бы добиться успеха, если бы не глубокая психологическая травма.

"Дневник пастыря", 2017

Жизнь преподобного Толлера (Итан Хоук) идет под откос: он потерял сына в Ираке, а затем пережил развод. Теперь он ищет утешения в церкви и в бутылке. Однажды его посещает молодая прихожанка Мэри с просьбой побеседовать с ее супругом, экологом-активистом. Но вскоре он сводит счеты с жизнью, а Толлер не может выбросить из головы разговор с ним.

"Марта, Марси Мэй, Марлен", 2018

Кадр из фильма "Марта, Марси Мэй, Марлен"

Героиня Элизабет Олсен Марта бежит из секты и пытается вернуться к нормальной жизни. Она ищет поддержку у сестры и ее супруга, но не решается признаться им в том, через что ей пришлось пройти. Марта по-прежнему думает, что члены секты охотятся за ней, и вскоре граница между реальностью и иллюзией начинает размываться.