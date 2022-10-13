4 фильма про временную петлю, от которых невозможно оторваться

На протяжении полутора-двух часов с героями происходят практически идентичные события. Казалось бы, как могут зацепить такие картины? Однако от них невозможно оторваться. Подробнее о фильмах про временную петлю, которые вы посмотрите на одном дыхании – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс" Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"

"Зависнуть в Палм-Спрингс", 2020

Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Найлз застрял во временной петле. Каждый день он оказывается на свадьбе одной и той же знакомой, плавает в бассейне, срывает праздник – словом, веселится. Герой так давно оказался в этой передряге, что уже не стремится что-то менять. Его заботит лишь одна проблема – какой-то маньяк охотится за Найлзом и пытается его убить.

Вскоре рутину героя нарушает сестра невесты Сары. И в отличие от Найлза, она хочет вернуться к прежней жизни.

"Беги, Лола, беги", 1998

Кадр из фильма "Беги, Лола, беги"

Обитатели Берлина Лола и Манни безумно любят друг друга. Но идиллию пары нарушает один инцидент. Однажды Манни теряет сумку с крупной суммой денег, которая принадлежит его боссу-бандиту. Спасти героя может только его возлюбленная, но у Лолы есть лишь 20 минут для того, чтобы раздобыть 100 тысяч марок.

"Исходный код", 2011

Солдат Коултер (Джейк Джилленхол) таинственным образом оказывается в теле незнакомого мужчины, который погиб в железнодорожной катастрофе. Коултеру придется вновь и вновь переживать чужую смерть до тех пор, пока он не выяснит, кто взорвал поезд, и не предотвратит трагедию.

"Треугольник", 2009

Мать-одиночка Джесс, решив развеяться, проводит день на яхте в кругу друзей. Но отдых идет не по плану: начинается шторм, судно переворачивается и оставшимся в живых приходится лишь молиться о помощи, держась за перевернутую яхту. Вскоре героев спасает океанский лайнер – вот только на нем никого нет, а часы на борту остановились.