Кино 90-х: нерассказанная правда о фильме “Телохранитель”

- Душещипательная баллада I Will Always Love You (которую впервые исполнила Долли Партон в 1974 году) могла и не прозвучать в “Телохранителе”. Изначально Хьюстон готовилась петь What Becomes of the Brokenhearted. Самой ей эта песня не нравилась. Пока Костнер и музыкальный продюсер Дэвид Фостер пытались найти замену, музыкальный руководитель Морин Кроу предложила свою версию кантри-баллады. Уитни загорелась идеей исполнить композицию.