Кино 90-х: нерассказанная правда о фильме “Телохранитель”

Хотя фильм Мика Джексона о любви между суровым телохранителем и певицей критики высмеяли, он пришелся по вкусу обычному зрителю. “Телохранитель” – культовая картина, которая остается популярной 30 лет спустя. Почему ее могло не быть и с какими странными совпадениями она связана, расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Телохранитель" Кадр из фильма "Телохранитель"

- Первый сценарий написал Лоуренс Кэздан примерно в 1975 году. Он предполагал, что суперзвезды тех лет – Дайана Росс и Стив МакКуина – получат главные роли. Кстати, в сценарии не прописывалась раса героев.

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Лоуренс получил 67 отказов. И когда сценарий все-таки купили, то о нем забыли до тех пор, пока его не нашел Кевин Костнер, исполнитель роли телохранителя.

- В конце 80-х Уитни Хьюстон была так же известна в поп-музыке, как Костнер в кино: то есть она была одной из самых популярных певиц страны. Но к началу нового десятилетия ее популярность стала угасать. Кевину Костнеру пришлось отстаивать кандидатуру Хьюстон, так как другую звезду в роли Рэйчел он не видел. Для самой певицы работа над “Телохранителем” стала синонимом выхода из зоны комфорта. Уитни собиралась начать карьеру в кино с маленьких ролей. Заручившись поддержкой Костнера, Хьюстон согласилась играть.

- Эротических сцен в “Телохранителе” немного. Во-первых, Хьюстон наотрез отказалась раздеваться в кадре. Во-вторых, на самом деле их отсняли больше, но сочли скучными. Поэтому в процессе монтажа их просто убрали.

Кадр из фильма “Телохранитель”

- Душещипательная баллада I Will Always Love You (которую впервые исполнила Долли Партон в 1974 году) могла и не прозвучать в “Телохранителе”. Изначально Хьюстон готовилась петь What Becomes of the Brokenhearted. Самой ей эта песня не нравилась. Пока Костнер и музыкальный продюсер Дэвид Фостер пытались найти замену, музыкальный руководитель Морин Кроу предложила свою версию кантри-баллады. Уитни загорелась идеей исполнить композицию.

Что касается Партон – когда она впервые услышала кавер Хьюстон на свою песню, ехала за рулем. Со слов певицы, ее настолько потрясло исполнение, что она едва не разбила машину.

- Кстати о несчастных случаях. Чтобы снять прощальный поцелуй Фрэнка и Рэйчел камера должна была двигаться по рельсам на тележке, следующей за Хьюстон, пока она бежит к Костнеру, а затем вокруг пары. В первом же дубле оператора сбросило с платформы, а камера продолжала катиться. К счастью, он серьезно не пострадал, догнать “беглянку” и закончил кадр.

В другой раз члену съемочной группы не повезло совсем. 3 января 1992 года водителя грузовика с захватом Уильям Витальяно раздавило двумя кранами осветительного оборудования, которые врезались друг в друга. Мужчина скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

- Поместье, в котором живет героиня Уитни Хьюстон, было построено в 1920-х годах. Когда-то оно принадлежало миллиардеру Уильяму Херсту. Этот особняк также “снялся” в “Крестном отце” в качестве дома кинопродюсера Джека Вольца, который проснулся однажды утром и обнаружил в своей постели голову лошади.

- На одной из афиш, выпущенных к прокату фильма, Кевин Костнер держит на руках не Уитни Хьюстон, а ее дублершу.

Кадр из фильма "Телохранитель"

- В 2012 году Костнер рассказал, что пытался убедить принцессу Диану согласиться на съемки в продолжении “Телохранителя”. Сюжет был бы очень похож на первый фильм: Фрэнку поручают защищать принцессу от преследователей и папарацци, и в конце концов они влюбляются друг в друга. Довольно смело! Актер получил сценарий сиквела за день до гибели Дианы.