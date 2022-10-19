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1 час назад

Фильм «Страсти по Матвею» выйдет на экраны в начале 2023 года

Мира Маркина

В Москве завершились съемки картины «Страсти по Матвею». Премьера фильма запланирована на первый квартал 2023 года, сообщила пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Фильм «Страсти по Матвею» выйдет в начале 2023 года
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБАПРЕСС-СЛУЖБА

Сюжет развивается вокруг истории любви прилежного алтарника Матвея и дерзкой художницы Агаты. После знакомства молодые люди понимают, что их совершенно разные миры объединяют одни и те же ценности.

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Главные роли в картине сыграли Денис Власенко («Happy End», «Пингвины моей мамы») и выпускница ГИТИСа — Валери Зоидова.

«Страсти по Матвею» — дебютная работа режиссера Сергея Ильина. Оператор-постановщик картины Дуглас Мачабели, художник Маруся Парфенова-Чухрай.

Ранее был опубликован трейлер фильма "По-мужски" с Антоном Лапенко.

Фильмы,Денис Власенко,Антон Лапенко,Сергей Ильин,
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