Фильм «Страсти по Матвею» выйдет в начале 2023 года

В Москве завершились съемки картины «Страсти по Матвею». Премьера фильма запланирована на первый квартал 2023 года, сообщила пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».
Сюжет развивается вокруг истории любви прилежного алтарника Матвея и дерзкой художницы Агаты. После знакомства молодые люди понимают, что их совершенно разные миры объединяют одни и те же ценности.
Главные роли в картине сыграли Денис Власенко («Happy End», «Пингвины моей мамы») и выпускница ГИТИСа — Валери Зоидова.
«Страсти по Матвею» — дебютная работа режиссера Сергея Ильина. Оператор-постановщик картины Дуглас Мачабели, художник Маруся Парфенова-Чухрай.