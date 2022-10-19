Фильм «Страсти по Матвею» выйдет в начале 2023 года

В Москве завершились съемки картины «Страсти по Матвею». Премьера фильма запланирована на первый квартал 2023 года, сообщила пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Сюжет развивается вокруг истории любви прилежного алтарника Матвея и дерзкой художницы Агаты. После знакомства молодые люди понимают, что их совершенно разные миры объединяют одни и те же ценности.