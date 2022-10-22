Самые крутые фильмы про мошенников и негодяев

Что делать, когда хочется ярких эмоций и острых ощущений, а вот рисковать жизнью и нарушать законы не хочется? Конечно, смотреть кино.

Фото: Кадр из фильма "Афера по-американски" Кадр из фильма "Афера по-американски"

"Рамблер" собрал самые красивые и атмосферные фильмы про тех, кто ничего не боится.

«Афера по-американски»

Во-первых, это красиво. В кадре продумана каждая деталь, а наряды главных героев и интерьеры хочется рассматривать бесконечно. Бредли Купер в папильотках, Кристиан Бейл, которому пришлось изрядно поправиться ради роли, и совершенно восхитительные Эми Адамс и Дженнифер Лоуренс разыгрывают такую аферу, что после фильма будешь еще долго восхищаться находчивостью, дерзостью и артистизмом.

«Блеф»

Кадр из фильма "Блеф"

В главной роли несравненный Адриано Челентано. Фильм снят в далеком 1976 году, но и по сей день смотрится на одном дыхании. Классику надо знать.

«Большая игра»

Непревзойденная Джессика Честейн в роли легендарной Молли Блум, владелицы тайного покерного клуба, в котором собирались звезды, политики и бизнесмены. История основана на реальных событиях но пересказывать не хочется, лучше посмотрите.

«Сердцеедки»

Когда мама и дочка — Сигурни Уивер и Дженнифер Лав Хьюитт — не только дружат, но работают в команде.

Правда занимаются они не спортом и не бизнесом, а встречаются с мужчинами и вымогают деньги. План работает безукоризненно, пока одна из них не влюбляется.

«Поймай меня, если сможешь»