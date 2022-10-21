За что в СССР критиковали фильм «Москва слезам не верит»

Фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» стал популярным буквально сразу после премьеры в 1980 году. Билеты на показ картины раскупались в считанные минуты, за год ее посмотрели почти 90 миллионов человек. Но в отличие от зрителей критики приняли фильм весьма прохладно. Более того, картину Меньшова вполне могли отправить на полку.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Тем удивительнее для всех стал тот факт, что картину номинировали на «Оскар» и она в итоге одержала победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Чем же пришлась не по вкусу «Москва слезам не верит» в СССР и почему ее высоко оценили на Западе, читайте в материале «Рамблера».

Несмотря на блестящий подбор актеров и прекрасный сценарий, кинокритики картину не оценили. Фильм называли рядовой мелодрамой и утверждали, что такой карьеры, которую сделала Катерина, в СССР сделать просто нельзя. А особенно критики нападали на откровенные сцены, обличая картину в пошлости.

Такие нелестные отзывы вполне могли привести к тому, что фильм могли отправить на полку, несмотря на безусловный успех у зрителей. Но этого не случилось, благодаря Леониду Брежневу.

Главе государства картина очень понравилась, особенно он отметил тот факт, что простая девушка из провинции своим упорством и трудом сумела достичь высоких результатов в карьере. Судьба фильма была решена, его оставили в прокате.

В 1981 году фильм «Москва слезам не верит» члены Американской киноакадемии выдвинули на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В числе претендентов также были «Последнее метро» Франсуа Трюффо и «Кагемуся: Тень воина» Акиры Куросавы. Никто даже не надеялся, что фильм Меньшова сможет одержать победу. Но неожиданно для всех «Москва слезам не верит» стала лауреатом престижной премии.

Американское жюри оценило именно то, о чем говорил и Брежнев: историю простой женщины, которая, несмотря на все преграды на своем пути, сумела достичь высот, сделать карьеру и в итоге обрести личное счастье.