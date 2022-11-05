Киноприем: что такое разрушение четвертой стены и где его смотреть

Вообще-то этот прием стали использовать в XIX веке на театральной сцене, а сам термин был придуман на век раньше. "Рамблер" рассказывает, как работает разрушение четвертой стены в кино и в каких фильмах его можно увидеть.

Фото: Кадр из сериала "Дрянь" Кадр из сериала "Дрянь"

Одними из первых режиссеров этот киноприем использовали братья Маркс в фильме «Воры и охотники», вышедшем в 1930 году. Герой внезапно прерывает разговор, подходит к камере и обращается к зрителям. Разрушение четвертой стены можно встретить в фильмах Жана-Люка Годара, например, в ленте «На последнем дыхании».

Иногда эффект разрушения четвертой стены можно достичь, используя лишь голос за кадром. В начале фильма «Бойцовский клуб» зрители слышат закадровый голос «Я не могу ни о чем думать», а в конце фильма тот же голос сообщает «Я все еще не могу ни о чем думать», после чего следует реплика «А, ретроспективный юмор».