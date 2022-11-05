Киноприем: что такое разрушение четвертой стены и где его смотреть

Вообще-то этот прием стали использовать в XIX веке на театральной сцене, а сам термин был придуман на век раньше. "Рамблер" рассказывает, как работает разрушение четвертой стены в кино и в каких фильмах его можно увидеть.
Одними из первых режиссеров этот киноприем использовали братья Маркс в фильме «Воры и охотники», вышедшем в 1930 году. Герой внезапно прерывает разговор, подходит к камере и обращается к зрителям. Разрушение четвертой стены можно встретить в фильмах Жана-Люка Годара, например, в ленте «На последнем дыхании».
Иногда эффект разрушения четвертой стены можно достичь, используя лишь голос за кадром. В начале фильма «Бойцовский клуб» зрители слышат закадровый голос «Я не могу ни о чем думать», а в конце фильма тот же голос сообщает «Я все еще не могу ни о чем думать», после чего следует реплика «А, ретроспективный юмор».
Разрушение четвертой стены стало ведущим киноприемом в фильме астрийского кинорежиссера Михаэля Ханеке «Забавные игры», здесь зритель становится настоящим соучастником событий. Главный герой не только смотрит в камеру, он прямо спрашивает: «Вам бы, наверное, уже хотелось закончить смотреть этот фильм?». В сцене жестокой расправы он же задает вопрос о том, на кого бы поставили в схватке, а на 80 минуте сообщает: «Мы еще не достигли даже стандартной длины полнометражного фильма». В последней сцене персонажи рассуждают на тему того, как кино связано с реальным миром.