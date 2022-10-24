Стала известна дата старта съемок второго "Джокера"

Лоуренс Шер, оператор второй части фильма "Джокер" назвал дату начала съемок. Об этом сообщает издание Collider.

Фото: Кадр из фильма «Джокер» Кадр из фильма «Джокер»

Шер заявил, что начало съемок назначено на ноябрь 2022 года. Картину будут снимать в павильоне в Лос-Анджелесе.

Известно, что премьера картины назначена на 4 октября 2024 года. Фильм получил название "Джокер: Безумие на двоих". Хоакин Феникс вернется к главной роли антагониста Бэтмена, а его подругу Харли Квинн сыграет Леди Гага. Действие ленты будет развиваться в психиатрической больнице, где Джокер и познакомился с Квинн.