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27 минут назад

Оператор "Джокера 2" назвал дату начала съемок фильма

Мария Каткова

Лоуренс Шер, оператор второй части фильма "Джокер" назвал дату начала съемок. Об этом сообщает издание Collider.

Стала известна дата старта съемок второго "Джокера"
Фото: Кадр из фильма «Джокер»Кадр из фильма «Джокер»

Шер заявил, что начало съемок назначено на ноябрь 2022 года. Картину будут снимать в павильоне в Лос-Анджелесе.

Леди Гага и побег из тюрьмы: что известно о новой части «Джокера»

Известно, что премьера картины назначена на 4 октября 2024 года. Фильм получил название "Джокер: Безумие на двоих". Хоакин Феникс вернется к главной роли антагониста Бэтмена, а его подругу Харли Квинн сыграет Леди Гага. Действие ленты будет развиваться в психиатрической больнице, где Джокер и познакомился с Квинн.

Ранее сообщалось, что стал известен размер гонорара Гаги за съемки в "Джокере".

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