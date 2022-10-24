7 фильмов и сериалов, которые просто говорят о сложных вещах

«Юмор спасет мир!» — очень хочется надеяться. Можно точно сказать, что он помогает простым языком объяснять сложное. К выходу второго сезона сериала «Секреты семейной жизни» мы вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 7 проектов, прячущих серьезные темы за искрометными шутками.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

«100 вещей и ничего лишнего» (2018, реж. Флориан Давид Фиц)

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Два лучших друга Маттиас (Антон Кац) и Флориан (Маттиас Швайгхефер) продают свой бизнес за баснословную сумму: на вечеринке прощания они напиваются и заключают пари: они помещают все, абсолютно все свои вещи на склад, с которого ежедневно могут брать только по одному предмету. Проигравший отдает свой заработок сотрудникам, поэтому «все» в плюсе.

«Секреты семейной жизни» (2021–..., реж. Шота Гамисония и Михаил Поляков)

Говорят, что любовь живет только три года — дальше только рутина. Именно ее жертвой стали Никита (Петр Скворцов) и Полина (Алена Михайлова): оба ходят к терапевту и пытаются понять, что сделать с их браком. Спасает молодых судьба: Полина узнает об измене мужа и убивает его любовницу, адреналин от свершения и покрытия преступления оживляет сердца влюбленных.

«Квадрат» (2017, реж. Рубен Эстлунд)

Интеллектуальная сатира над проблемами людей «первого мира». У куратора престижного музея современного искусства Кристиана (Клас Банг) на улице крадут телефон и кошелек. Он мог бы закрыть на это глаза, ведь у него в гараже стоит новая машина Tesla, но нет. Кристиан находит свой гаджет в многоквартирном доме в бедном районе и отправляет каждому жителю анонимное письмо с угрозой и просьбой вернуть похищенное.

«Дрянь» (2016–2019, реж. Гарри Брэдбир, Тим Киркби)

Наверно у всех бывала в жизни ситуация, когда весь мир был против тебя. Это произошло с Флибег (Фиби Уоллер-Бридж): ее кафе скоро разорится, банк отказывает в кредите, подруга умерла, отцом манипулирует мачеха, а бывший не хочет возвращаться обратно. К суициду девушка не готова, поэтому берет себя в охапку и пробует все исправить.

«Счастливо оставаться» (2020, реж. Альбер Дюпонтель)

Парикмахерша Сюзи Траппе (Виржини Эфира) узнает о смертельной болезни и решает, что надо успеть найти и попрощаться со своим ребенком, которого она отдала в приют. В поисках ей помогает Жан-Батист Кюшас (Альбер Дюпонтель), который перед встречей с Сюзан хотел пустить себе пулю в голову.

«Голяк» (2019–...)

Винни (Джозеф Гилган) — добрый парень с биполярным расстройством, продающий легкие наркотики жителям глубинки Англии. Иногда он вместе с друзьями решается на небольшие кражи и угон машины — других дел, как и работы, у мужчин нет. Постепенно каждый из них задумывается, не стоит ли им измениться в лучшую сторону.

«Братья из Гримсби» (2016, реж. Луи Летерье)