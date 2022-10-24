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48 минут назад

Что смотреть в кино с 27 октября

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 27 октября
Фото: Кадр из фильма "Добрый медбрат"Кадр из фильма "Добрый медбрат"

"Добрый медбрат" (в кино с 26 октября)

История серийного убийцы, лишившего жизни более 300 пациентов больниц. Чарльз Каллен работал медбратом в течение 16 лет, не имея нареканий. Был приятным в общении человеком, любящим мужем и отцом и прекрасным сыном. Однако полицейские предполагают, что за время работы он убивал пациентов. Вывести Чарльза на чистую воду

"Не говори никому"

Семейная пара проводит отпуск в Италии, где знакомится с приятными супругами, ухаживающими за своим немым ребенком. Новые знакомые через некоторое время приглашают молодых людей в гости в свой загородный дом, где начинают происходить странные вещи. А хозяева совсем не те, за кого себя выдают.

Самые крутые фильмы про мошенников и негодяев

"Решение уйти"

В горах погибает мужчина. В его смерти много загадочного. Распутать дело должен детектив Пак Хэ-Джун. Обстоятельства смерти погибшего приводят детектива к его вдове по имени Сорэ.

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