Что смотреть в кино с 27 октября

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Добрый медбрат" Кадр из фильма "Добрый медбрат"

"Добрый медбрат" (в кино с 26 октября)

История серийного убийцы, лишившего жизни более 300 пациентов больниц. Чарльз Каллен работал медбратом в течение 16 лет, не имея нареканий. Был приятным в общении человеком, любящим мужем и отцом и прекрасным сыном. Однако полицейские предполагают, что за время работы он убивал пациентов. Вывести Чарльза на чистую воду

"Не говори никому"

Семейная пара проводит отпуск в Италии, где знакомится с приятными супругами, ухаживающими за своим немым ребенком. Новые знакомые через некоторое время приглашают молодых людей в гости в свой загородный дом, где начинают происходить странные вещи. А хозяева совсем не те, за кого себя выдают.

"Решение уйти"