Что смотреть в кино с 27 октября

Премьеры недели в подборке «Рамблера».
История серийного убийцы, лишившего жизни более 300 пациентов больниц. Чарльз Каллен работал медбратом в течение 16 лет, не имея нареканий. Был приятным в общении человеком, любящим мужем и отцом и прекрасным сыном. Однако полицейские предполагают, что за время работы он убивал пациентов. Вывести Чарльза на чистую воду
Семейная пара проводит отпуск в Италии, где знакомится с приятными супругами, ухаживающими за своим немым ребенком. Новые знакомые через некоторое время приглашают молодых людей в гости в свой загородный дом, где начинают происходить странные вещи. А хозяева совсем не те, за кого себя выдают.
В горах погибает мужчина. В его смерти много загадочного. Распутать дело должен детектив Пак Хэ-Джун. Обстоятельства смерти погибшего приводят детектива к его вдове по имени Сорэ.