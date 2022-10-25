Пять эротических сцен в кино, о которых жалеют актеры

Большинство актеров согласны с тем, что съемки романтических сцен — не самая удобная часть их работы. И некоторые голливудские звезды сейчас вовсе жалеют об участии в подобных перформансах. О них сегодня и расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Пассажиры" Кадр из фильма "Пассажиры"

Пассажиры, 2016

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Для Дженнифер Лоуренс главная роль в научно-фантастической драме Мортена Тильдума обернулась личными проблемами и волной ненависти. Партнером Лоуренс стал Крис Пратт. По сюжету, он играет объект ее страсти. Вот только целовать женатого актера и сниматься с ним в эротических сценах Лоуренс оказалось морально тяжело. Для нее этот опыт был первым в карьере.

Неприязнь к роли Авроры у Лоуренс усилилась год спустя после выхода фильма на большие экраны. В августе 2017-го Крис Пратт подал на развод с актрисой Анной Фэрис. Поползли необоснованные слухи о причастности Лоуренс к распаду их брака.

Последнее танго в Париже, 1972

Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"

Откровенная драма Бернардо Бертолуччи многие годы считалась провокационной, новаторской. Фильм о романе 40-летнего вдовца из Парижа и 20-летней кокетки называли доказательством гениальности режиссера. Вот только исполнительница роли Жанны – Мария Шнайдер – считает иначе.

В интервью 2006 года Шнайдер рассказала, что сцены секса с Полом не было в оригинальном сценарии. И тем более об использовании сливочного масла в качестве лубриканта. Мария узнала об этом только перед самой съемкой и была в ярости. Но будучи молодой и неопытной актрисой не смогла перечить “мэтрам” – Бертолуччи и Брандо.

“Я была слишком молода… Я плакала во время этой сцены настоящими слезами. Я чувствовала унижение”.

Фрида, 2022

Сальма Хайек годами боролась за то, чтобы рассказать историю Фриды Кало на большом экране. Поэтому она была вне себя от радости, когда студия Харви Вайнштейна Miramax согласилась финансировать ее проект. Но Вайнштейн начал диктовать свои правила.

По словам Хайек, через пять недель после начала съемок продюсер сказал ей, что она должна появиться в полностью обнаженной любовной сцене с другой актрисой, иначе он закроет проект. Актриса не смогла переубедить его. Она в снялась в сцене так, как того требовал Харви. В день съемок у нее случился нервный срыв:

“Мое тело начало неудержимо трястись, у меня перехватило дыхание, и я начала плакать и рыдать, не в силах остановиться”.

Дело было не в том, что ей оказалось неловко играть интимную сцену с другой женщиной: Хайек чувствовала, что Вайнштейн заставил ее сделать это.

Отряд самоубийц, 2016

Марго Робби, исполнительница роли спятившего психиатра Харлин Квинзель, оказалась недовольна одной из самых зрелищных сцен. Ее героиня прыгает в чан с белой токсичной слизью, чтобы доказать преданность Джокеру. Тот решает все-таки спасти любовницу. Когда Джокер поднимает Харлин на поверхность, они страстно целуются. Но по словам Марго Робби, сцена была ужасной.

“Я задыхалась под водой и не могла дышать уже на поверхности. Когда я попыталась открыть глаза, слизью покрыло мои глазные яблоки, и я могла видеть только белое. Это было ужасно”.

Гарри Поттер и Дары Смерти (часть вторая), 2011

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти" (часть вторая)

Эмме Уотсон и Руперту Гринту совершенно не понравилась идея поцелуя. Эти двое фактически выросли вместе, снимаясь в “поттериане”. Их отношения были очень близкими, но не настолько. Руперт отозвался так об этой сцене: