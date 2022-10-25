Зачем Брэда Питта натерли мылом в “Знакомьтесь, Джо Блэк”

“Знакомьтесь, Джо Блэк” – фильм 1998 года с Брэдом Питтом в главной роли. Недавно он вновь обрел популярность из-за громкой дискуссии в Твиттере. Зрителям не давала покоя сцена, где объект симпатии героини Сьюзан гибнет на оживленной улице Нью-Йорка. Она выглядит слишком натурально и комично одновременно. Но как же снимали ее? Секрет раскроет “Рамблер”.

Фото: Кадр из видео "Знакомьтесь, Джо Блэк" Кадр из видео "Знакомьтесь, Джо Блэк"

По сюжету дочь главного героя Сьюзан Пэрриш знакомится в кафе с приятным молодым человеком. Его сыграл Брэд Питт. Но парень, прощаясь с девушкой, попадает под колеса нескольких машин и погибает на глазах у Сьюзан. Сам по себе момент сокрушительно трагичен. Но некоторых зрителей интересовал еще один момент: как после таких ударов Брэд Питт вообще смог продолжить играть? Или шокирующая сцена – плод талантливых специалистов по визуальным эффектам?

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На самом деле, сцену снимали по-настоящему.

Съемочная команда хотела отснять сцену автокатастрофы с настоящим каскадером. Координаторы трюков заложили от трех до четырех недель на репетиции и подготовительную работу. В кадре вместо Питта должен был быть его дублер, актер Скотт Уайлдер. Но продюсеры откладывали принятие решения. Но тренировки все равно начались.

Прошла неделя – продюсеры объявили, что съемки опасной сцены должны состояться в ближайшее время. Координаторам трюков пришлось выкручиваться.

Так родилась идея использовать вместо реального человека шарнирный манекен, сделанный со слепка тела Брэда Питта. Продюсеры поначалу были против. Но команда попросила просто им довериться.

Единственное, о чем беспокоился исполнитель главной роли – так это то, чтобы все формы для литья были уничтожены. Питт боялся, что кто-то использует слепки с его тела, например, для производства секс-кукол.

Актера пригласили в отель. Там он полностью разделся и надел специальный супер-тонкий комбинезон. Чтобы гипсовая повязка не прилипла к телу Питта, его пришлось натереть детским шампунем. В итоге было сделано три полноразмерных манекена в виде Джо Блэка.

Проблема была в том, что режиссер хотел снять аварию с героем Питта с одного ракурса, чтобы камера не двигалась и не поворачивалась, а кадр никак при монтаже не редактировался. Для этого команда создала специальную тросовую установку. Сам манекен оснастили банджи-шнуром, чтобы можно было корректировать положение “тела” в воздухе.

Прежде чем снимать эту сцену, команде пришлось потренироваться и выставить кадр. Для этого взяли огромный кусок пенопласта, из него вырезали “переднюю часть фургона”, покрасили в синий цвет, а затем поставили на тележку. Брэд Питт, настоящий, шел навстречу “несущемуся автомобилю”, чтобы оператор мог выставить камеру и поймать то положение, которое должен впоследствии занять манекен.