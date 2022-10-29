Кино 90-х: как на самом деле снимали "Титаник"

Прошло более двух десятилетий с тех пор, как роман Джека и Роуз разбил наши сердца. На момент съемок «Титаник» был самым дорогим фильмом из когда-либо созданных, и никто не мог предсказать, что его ждет чудовищный успех. Этот блокбастер стал самым кассовым фильмом всех времен (прежде чем был свергнут с престола фильмом Джеймса Кэмерона «Аватар» 2009 года ) и вошел в дух поп-культуры как один из фильмов, которые необходимо посмотреть каждому. Но в процессе создания фильма все еще есть интересные детали, о которых знают далеко не все киноманы. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

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Невозможно представить фильм без Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо, но ходят слухи, что они не были первыми претендентами на главные роли в фильме. Сообщается, что Гвинет Пэлтроу и Мэтью МакКонахи вели переговоры о съемках, но что-то сорвалось.

А вот Кейт Уинслет для того, чтобы получить главную роль, раздобыла номер режиссера Джеймса Кэмерона и позвонила ему , чтобы сказать: "Я просто должна сделать это, и ты действительно будешь разочарован, если не выберешь меня".

Кадр из фильма "Титаник"

Спустя годы она продолжала отрицать это, но призналась, что отправила ему розы с запиской, подписанной "От твоей розы" после прослушивания.

"Джеймс рисковал, выбирая меня. Многие мои коллеги — Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Вайнона Райдер — были гораздо более вероятными кандидатками. Но мне повезло", — рассказала Уинслет.

Линдси Лохан, которой в то время было 8 лет, должна была сыграть кудрявую малышку Кору, которая танцевала с Джеком. Но Кэмерон подумал, что ее рыжие волосы делают ее слишком похожей на Роуз и ее мать Рут.

Кадры из фильма "Титаник"

Интересно, что имя Джека Доусона Камерон придумал, но потом оказалось, что в реальности на борту настоящего Титаника был Дж. Доусон. С момента премьеры фильма настоящая могила Доусона пользуется огромной популярностью среди туристов.

Детали съемок

- Четырнадцатичасовой рабочий день был тяжелым для всех, поэтому понятно, что у ДиКаприо были моменты слабости в ходе 70-90-часовой рабочей недели. Иногда он так сильно уставал, что не мог этого скрыть.

Однажды "он пришел на съемочную площадку, внимательно осмотрел четыре павильона, резервуар для воды на 17 миллионов галлонов, дымовые трубы, величественно возвышающиеся над небом, полчища статистов, бегающих вокруг в старинных одеждах, — и подумал: 'Это ерунда.'"

- ДиКаприо также не был в восторге от сцены, где его герой кричит "Я - король мира" с широко раскрытыми руками. Актер не понимал смысла сцены, но его просили просто "продать это". И у Лео получилось.

- Актеры и съемочная группа были почти готовы к съемкам, когда многие из них заболели загадочной болезнью. Через пятнадцать минут после поедания похлебки из омара «вся съемочная группа слонялась вокруг. Кто-то смеялся, кто-то плакал, кого-то тошнило», - вспоминал актер Билл Пэкстон.

"В одну минуту я чувствовал себя хорошо, — добавил он, — в следующую минуту я чувствовал себя настолько чертовски обеспокоенным, что хотел дышать бумажным пакетом. Кэмерон чувствовала то же самое".

Выяснилось, что кто-то добавил в пищу наркотический препарат фенциклидин. По сей день никто не знает виновного в этом.

- Пожилая пара, которая обнявшись, ждала смерти на тонущем корабле, реально существовала. В реальности это были Исидор и Ида Штраус. Исидор Штраус когда-то был совладельцем сети универмагов Macy's и вместе с женой был на настоящем Титанике . Они погибли во время катастрофы.

Кадр из фильма "Титаник"

- Знаменитый рисунок обнаженной Кейт Уинслет, на которой изображена обнаженная Роза в ожерелье «Сердце океана», на самом деле был нарисован Джеймсом Кэмероном. Оригинальный эскиз реквизита был продан на аукционе в 2011 году, и самая высокая цена составила 16 000 долларов.

- Кэмерон рассказал, что он был настолько увлечен тем, чтобы запечатлеть ощущение оригинального судна, что фактически несколько раз спускался на дно океана, чтобы изучить затонувший обломок Титаника. В результате режиссер фактически провел на корабле больше времени, чем любой из реальных пассажиров.

- Специалисты компании White Star Line, которая спроектировала и украсила настоящий Титаник, были готовы создать большую часть декора на корабле, созданном для фильма. Кэмерон настаивал на использовании таких элементов реквизита, как настоящие обои, настоящие хрустальные люстры и даже на небольших предметах с логотипом White Star Line.

- Создатели не жалели средств, чтобы сделать сцены в первоклассной столовой как можно более аутентичными.

Кадр из фильма "Титаник"

Согласно интервью Vanity Fair с одним из двойников Леонардо ДиКаприо для фильма, актерам «Титаника» подавали настоящую белужью икру , дорогое угощение из морепродуктов, которое стоит от 3200 до 4500 долларов за фунт.

- Чтобы избежать повторного найма и переобучения постоянно меняющейся массовки, в фильме была нанята группа из 150 «основных статистов» , которые должны были пройти курс правильного поведения и манер 1912 года. Всем этим статистам были даны имена и предыстории, несмотря на то, что большинство из них никогда не говорили или лишь мимолетно появлялись на экране. Так, пассажиры во всех сценах "Титаника" были будто реальными.

Итоги

Финальная версия «Титаника» длится 195 минут. Это означает, что затраты на производство фильма составляют чуть более 1 миллиона долларов за каждую минуту действия на экране. Сообщается, что руководители студии Fox и Кэмерон спорили из-за длительного времени показа фильма и раздутого бюджета.