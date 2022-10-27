Что известно про новый фильм "Чебурашка"

На днях вышел трейлер фильма "Чебурашка", премьера которого запланирована на 1 января 2023 года. Подробнее о том, что уже известно про многообещающую киноленту для всей семьи – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Чебурашка" Кадр из фильма "Чебурашка"

Режиссером "Чебурашки" выступил Дмитрий Дьяченко. К слову, он же является автором трилогии "Последний богатырь", фильмы из которой побили несколько рекордов кассовых сборов.

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Создатели "Чебурашки" решили не использовать куклу в съемках фильма и обратились к компьютерной графике. Что любопытно, картина Дьяченко – самостоятельное произведение, которое не является экранизацией рассказов Эдуарда Успенского.

Фильм повествует о приключениях Чебурашки. Мохнатый герой живет в апельсиновой роще прибрежного городка. Как-то раз он встречает замкнутого старика по имени Гена, который работает садовником в роще, а еще мальчика, который не умеет разговаривать, его маму и странную тетю. Последняя хочет купить Чебурашку и подарить его своей внучке. И это еще не все персонажи, которые встретятся на пути обаятельного персонажа.

В картине приняли участие популярные актеры. Так, роль старика Гены исполнил Сергей Гармаш, Полина Максимова перевоплотилась в мать глухонемого мальчика, а Елена Яковлева стала директором шоколадной фабрики.

Съемки картины стартовали в Сочи, а завершились в Подмосковье. Во время съемки одного из эпизодов было использовано шесть тонн апельсинов.

"Хвост маленький, когти средние, а уши огромные", "йети", "белорусская ушастая овчарка", "что-то среднее между попугаем и обезьяной" — так в фильме описывают Чебурашку.

Когда тизер фильма вышел в июне, зрители раскритиковали образ героя, поэтому авторы картины решили его переделать. Однако пользователи сети в комментариях к новому трейлеру отметили, что старый Чебурашка был лучше:

"В первом трейлере он был какой-то живой, а тут мультяшный",

"Оставьте прежний образ чебурашки из тизера",