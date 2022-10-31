Стоит ли смотреть экранизацию триллера "Там, где раки поют"

"Там, где раки поют" – экранизация одноименного детективного триллера Делии Оуэнс. В центре сюжета девушка по имени Кая, к которой судьба не была благосклонна с самого детства. Подробнее о картине и о том, стоит ли ее смотреть – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Там, где раки поют" Кадр из фильма "Там, где раки поют"

Сюжет

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Действие картины разворачивается в 50-60-х годах XX века. Кая живет в одиночестве в лачуге, которая находится в болотистых лесах Северной Каролины.

Раньше у девочки была большая семья. Но однажды мать сбежала из дома, устав терпеть пьянство и побои мужа. Вскоре за ней дом покинули старшие братья и сестры Каи, а в один из дней, проснувшись, героиня заметила, что и отец оставил ее. Тогда она начала вести затворнический образ жизни: у девочки не было друзей, ее сторонились и дразнили "болотницей".

Все свободное время Кая посвящает природе и рисованию, но однажды ее уединение рушится. На берегу реки находят тело местного красавца Чейза, и все улики указывают на то, что его убила Кая. К радости следствия вскоре выясняется, что она состояла с героем в романтических отношениях.

Создатели

Книга Оуэнс заинтересовала актрису и продюсера Риз Уизерспун, которая после прочтения решила взяться за экранизацию романа. Режиссером фильма выступила Оливия Ньюман, на счету которой лишь несколько успешных сериалов – "Чикаго в огне" и "Полиция Чикаго".

Главная роль загадочной Каи досталась Дэйзи Эдгар-Джонс, которая прославилась два года назад после выхода мини-сериала "Нормальные люди". Эдгар-Джонс и тогда играла роль отчужденной, замкнутой, местами странной девушки, поэтому роль Каи для нее едва ли стала абсолютным перевоплощением. Партнерами по картине для Дэйзи стали Тейлор Джон-Смит ("Острые предметы"), Харрис Дикинсон ("Треугольник печали"), Майкл Хайатт ("Бесстыжие") и другие.

Реализация

Памятуя о том, что жанр фильма заявлен как триллер, хотя бы час из двух часов киноленты ты готовишься находиться в напряжении и в предвкушении развязки. Однако этого не происходит. "Там, где раки поют" больше напоминает мелодраму: тут и живописная природа, и загадочная Кая, и благородный Тэйт, который внезапно исчезает, и также внезапно появляется вновь и, в противовес ему, негодяй Чейз.

Несмотря на то, что в центре сюжета находится запутанное убийство, поначалу картина повествует о жизненных трудностях Каи, а затем о ее с Тэйтом любви, растянувшейся на всю жизнь.