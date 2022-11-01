Советские фильмы, которые можно посмотреть с детьми

Большинство детей предпочитают смотреть современные мультфильмы и кинофильмы, и совершенно не знакомы с нестареющей советской классикой. А она, в свою очередь, остается актуальной и по сей день. Советский кинематограф известен не только своими комедиями, но и фантастическими фильмами, а также сказками. О том, какие из них стоит посмотреть с детьми — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Гостья из будущего" Кадр из фильма "Гостья из будущего"

“Гостья из будущего” (1984)

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Захватывающий фильм о будущем до сих пор остается актуален. Сюжет вы все хорошо знаете: мальчик Коля случайно находит дверь, которая отправляет его в будущее. Сначала он любуется Москвой с летающими кораблями и роботами, а потом узнает, что в будущем существуют космические пираты, которые замышляют неладное. Коле предстоит спасти миелофон, читающий мысли, чтобы преступники не смогли осуществить свои злодеяния.

Фильм будет интересен и взрослым, и детям. Для первых это — хорошо забытая классика, а дети смогут испытать новые невероятные эмоции и познакомиться с интересным фильмом про фантастику.

“Усатый нянь” (1977)

Комедия в стиле “Ералаша” — еще одна вечная классика. Если вы ищете легкий и забавный фильм на вечер, то вам точно стоит посмотреть эту картину. Для взрослых здесь есть философская концовка, а для детей — легкий и незамысловатый сюжет, но даже здесь они найдут, над чем подумать.

По сюжету главный герой Кеша Четвергов — не самый лучший пример для детей, и его отправляют на перевоспитание в детский сад, и здесь он должен управиться с целой группой детей. Сначала все идет хорошо, но в какой-то момент Кеша перестает понимать, кто на самом деле здесь воспитатель.

“Королевство кривых зеркал” (1963)

В этом списке нельзя было обойтись без сказок, снятых под руководством Александра Роу. Каждую из них смотрели советские дети и восхищались тем, как красиво это было сделано. Тогда не было таких технологических возможностей для спецэффектов, но Роу удалось превратить фильмы в настоящую сказку.