Странные и скандальные: реалити-шоу, которые приковывают к экрану

Порой все, чего хочется после тяжелого дня – отключить мозг и расслабиться у экрана телевизора. Для такого досуга отлично подходят популярные реалити-шоу. Они позволяют как следуют "разгрузиться" и забыть о насущных проблемах. Подробнее о реалити-шоу, которые вам наверняка понравятся – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из шоу "Полные против худющих" Кадр из шоу "Полные против худющих"

"Полные против худющих", 2008

Кадр из шоу "Полные против худющих"

Многие люди, страдающие от лишнего веса, мечтают оказаться в стройном теле. Но едва ли люди с модельной фигурой жаждут набрать лишние килограммы. В этом реалити-шоу герои меняются ежедневным рационом: "тростинки" поглощают бургеры и прочий фастфуд, а участники с лишним весом переходят на овсянку на воде и ягоды годжи. Стресс испытывают обе команды, и он нередко выливается в серьезные конфликты.

"В плену ненужных вещей", 2010

Кадр из шоу "В плену ненужных вещей"

В этом шоу речь идет о героях с "синдромом Плюшкина" или страстью к неконтролируемому накопительству. Вот только герои копят не деньги, а хлам, который буквально выселяет их из собственных жилищ. Ведущие пытаются помочь в расхламлении, а также решить психологические проблемы тех, кто зависим от ненужных вещей.

"Слепая любовь", 2020

Кадр из шоу "Слепая любовь"