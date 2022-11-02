3 лучших фильма из Индии с рейтингом 18+

Индийские фильмы известны своими неповторимыми песнями и танцами, но это далеко не все, на что способны местные актеры. Доказательство тому – подборка откровенных картин, оторваться от просмотра которых попросту невозможно. Подробнее – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Бакалавр искусств" Кадр из фильма "Бакалавр искусств"

"Бакалавр искусств", 2012

Кадр из фильма "Бакалавр искусств"

Юный Мукеш в раннем возрасте осиротел, и его опекуном стала тетка. В своем доме она часто собирала подруг, и однажды к ней в гости заглянула зрелая красавица Сарика. Женщина сразу положила глаз на Мукеша и решила раскрыть ему все интимные тайны.

"Темная сторона желания", 2003

Кадр из фильма "Темная сторона желания"

Вспыльчивый юрист Кабир потерял вкус к жизни и пытается забыться, злоупотребляя алкоголем. Но как-то раз он знакомится с Сонией и тут же влюбляется в нее. Героиня покоряет Кабира, но просит о серьезной услуге – Сония хочет, чтобы любовник убил ее мужа.

"Кама Сутра: история любви", 1996

Кадр из фильма "Кама Сутра. История любви"