3 лучших фильма из Индии с рейтингом 18+

Индийские фильмы известны своими неповторимыми песнями и танцами, но это далеко не все, на что способны местные актеры. Доказательство тому – подборка откровенных картин, оторваться от просмотра которых попросту невозможно. Подробнее – в материале "Рамблера".
Юный Мукеш в раннем возрасте осиротел, и его опекуном стала тетка. В своем доме она часто собирала подруг, и однажды к ней в гости заглянула зрелая красавица Сарика. Женщина сразу положила глаз на Мукеша и решила раскрыть ему все интимные тайны.
Вспыльчивый юрист Кабир потерял вкус к жизни и пытается забыться, злоупотребляя алкоголем. Но как-то раз он знакомится с Сонией и тут же влюбляется в нее. Героиня покоряет Кабира, но просит о серьезной услуге – Сония хочет, чтобы любовник убил ее мужа.
Действие картины разворачивается в Индии XVI века. В центре сюжета дочь танцовщицы Майя. Подобно Золушке она донашивает старую одежду принцессы Тары, посещает с ней уроки танцев, а еще слушает лекции о любви. Подруги вырастают, и принц Радж Сингх начинает свататься к Таре, параллельно занимаясь любовью с Майей.