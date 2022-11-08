Райан Рейнольдс раскрыл дату начала съемок «Дэдпула 3»

Актер Райан Рейнольдс рассказал о съемках третьей части «Дэдпула» на YouTube-канале SiriusXM.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По его словам, съемки картины могут начаться уже весной следующего года. Так, шоураннеры проекта планируют начать производство картины до лета 2023 года.

При этом, по словам Рейнольдса, съемки он считает самой легкой частью создания фильма, потому как они проходят быстро, а вот во время монтажа кропотливо создается сам фильм.

Сейчас Рейнольдс в самом разгаре подготовки к съемкам вместе с актерами и друзьями Шоном Леви и Хью Джекманом, но он ожидает, что кино получится потрясающим и выйдет в ноябре 2024 года.