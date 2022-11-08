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1 час назад

Райан Рейнольдс раскрыл дату начала съемок «Дэдпула 3»

Диана Товсепова

Актер Райан Рейнольдс рассказал о съемках третьей части «Дэдпула» на YouTube-канале SiriusXM.

Райан Рейнольдс раскрыл дату начала съемок «Дэдпула 3»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По его словам, съемки картины могут начаться уже весной следующего года. Так, шоураннеры проекта планируют начать производство картины до лета 2023 года.

При этом, по словам Рейнольдса, съемки он считает самой легкой частью создания фильма, потому как они проходят быстро, а вот во время монтажа кропотливо создается сам фильм.

Сейчас Рейнольдс в самом разгаре подготовки к съемкам вместе с актерами и друзьями Шоном Леви и Хью Джекманом, но он ожидает, что кино получится потрясающим и выйдет в ноябре 2024 года.

Актер из «Дэдпула» заявил, что Райан Рейнольдс ненавидит его

Ранее мы писали о том, что Хью Джекман вернется к роли Росомахи в "Дэдпуле 3".

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