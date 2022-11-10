В память Бриттани Мерфи: лучшие фильмы с участием актрисы

В конце декабря 2009 года Голливуд потрясла новость о внезапной кончине актрисы Бриттани Мерфи. Согласно официальной версии, звезда умерла в возрасте 32 лет от пневмонии. 10 ноября 2022 года ей исполнилось бы 45 лет. В память актрисы «Рамблер» собрал лучшие фильмы с ее участием, которые сделали ее звездой первой величины.

«Прерванная жизнь» (1999)

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Биографическая драма Джеймса Мэнголда о девушке по имени Сюзанна, который диагностируют «пограничное состояние». Она оказывается в закрытом психиатрическом учреждении, и, чтобы подняться со дна пропасти, ей придется победить хаос в самой себе. В главных ролях: Вайнона Райдер, Анджелина Джоли и Бриттани Мерфи.

«Драйв» (1997)

Грузовое судно возвращается из Гонконга с загадочным пассажиром по имени Тоби Уонг. Он сбежал от подпольной корпорации Леунга в поисках свободы на Западе. Однако главный герой попадает в лапы банды хладнокровного Вика Мэдисона. Сбежав и от него, Тоби берет в заложники пьяницу Малика Броунди и едет в Лос-Анджелес. В дороге они становятся приятелями, и теперь сбежавшую парочку преследуют преступники со всего мира…

Кадр из фильма "Драйва"

«Не говори ни слова» (2001)

В знаменитом психиатре Натане просыпается профессиональный интерес к девушке по имени Элизабет, страдающей припадками немотивированной агрессии, и он принимается за ее лечение. Проходит совсем немного времени, и он узнает, что его новая пациентка и ее болезнь каким-то таинственным образом связаны с опасностью, грозящей ему и его семье. Чтобы спасти близких, Натану необходимо расшифровать шестизначный код, спрятанный в затуманенном сознании его пациентки.

«8 миля» (2002)

Детройт, 1995 год. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель — выживание, для многих обитателей хип-хоп становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Фильм частично основан на событиях из жизни популярного американского певца Эминема.

«Городские девчонки» (2003)