В память Бриттани Мерфи: лучшие фильмы с участием актрисы

В конце декабря 2009 года Голливуд потрясла новость о внезапной кончине актрисы Бриттани Мерфи. Согласно официальной версии, звезда умерла в возрасте 32 лет от пневмонии. 10 ноября 2022 года ей исполнилось бы 45 лет. В память актрисы «Рамблер» собрал лучшие фильмы с ее участием, которые сделали ее звездой первой величины.
Биографическая драма Джеймса Мэнголда о девушке по имени Сюзанна, который диагностируют «пограничное состояние». Она оказывается в закрытом психиатрическом учреждении, и, чтобы подняться со дна пропасти, ей придется победить хаос в самой себе. В главных ролях: Вайнона Райдер, Анджелина Джоли и Бриттани Мерфи.
Грузовое судно возвращается из Гонконга с загадочным пассажиром по имени Тоби Уонг. Он сбежал от подпольной корпорации Леунга в поисках свободы на Западе. Однако главный герой попадает в лапы банды хладнокровного Вика Мэдисона. Сбежав и от него, Тоби берет в заложники пьяницу Малика Броунди и едет в Лос-Анджелес. В дороге они становятся приятелями, и теперь сбежавшую парочку преследуют преступники со всего мира…
В знаменитом психиатре Натане просыпается профессиональный интерес к девушке по имени Элизабет, страдающей припадками немотивированной агрессии, и он принимается за ее лечение. Проходит совсем немного времени, и он узнает, что его новая пациентка и ее болезнь каким-то таинственным образом связаны с опасностью, грозящей ему и его семье. Чтобы спасти близких, Натану необходимо расшифровать шестизначный код, спрятанный в затуманенном сознании его пациентки.
Детройт, 1995 год. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель — выживание, для многих обитателей хип-хоп становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Фильм частично основан на событиях из жизни популярного американского певца Эминема.
Молли Ганн ходит по бутикам, прожигает жизнь на вечеринках и смотрит на своих кавалеров сверху вниз. Ее отец, известный в прошлом рок-идол, оставил ей громадное наследство, и девушка благополучно его прогуливает. Но сказке приходит конец, когда бухгалтер крадет все деньги Молли. В главных ролях: Бриттани Мерфи и Дакота Фаннинг.