Что смотреть в кино с 17 ноября

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Покерфейс" Кадр из фильма "Покерфейс"

"Покерфейс"

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В доме миллиардера по имени Джейк собираются его друзья для игры в покер. В самый разгар игры на особняк совершается нападение. Теперь ставки возрастают в разы, ведь на кон ставится не только богатство, но и жизни всех собравшихся. Получится ли победить в этой непростой и напряженной игре?

"Слон"

Сыну Сергея должны сделать опасную операцию, от которой зависит его жизнь. Но для того, чтобы спасти ребенка, Сергей должен привезти в клинику большую сумму денег. Удастся ли герою успеть вовремя? Ведь счет идет на минуты.

"Тори и Локита"

Локита и Тори знакомятся на корабле, отправившись из Африки в Бельгию в поисках лучшей жизни. Они очень сдружились и мечтают о хорошей жизни в Европе. Однако на поверку все оказывается не так радужно. Для того, чтобы легально жить в Бельгии, им необходимо получить вид на жительство. Тори удается это сделать, а Локите документы не дают. Кроме друг друга у них нет никого, и они пытаются доказать, что они брат и сестра. Это не так, но другого выхода нет. Процесс доказательства родства долгий, кроме того, дети по понятным причинам отказываются делать ДНК-тест. Чтобы прожить, им, разумеется, необходимы деньги. Локита устраивается работать в пиццерию, которая оказывается лишь прикрытием для торговли наркотиками.

"Эмили"

Биографическая картина о жизни писательницы Эмили Бронте и создании ею романа «Грозовой перевал». Она живет в родовом поместье под покровительством старшей сестры Шарлотты, витая в мире грез. Однажды в их доме останавливается викарий Уильям Уэйтман, в которого Эмили страстно влюбляется. Любовь меняет все: Эмили решается на бунт, в ее жизни случаются взлеты и падения, а еще она перестает жить, оглядываясь на других.

"Домой"

Ирина живет далеко от родителей и навещать их приезжает кране редко, оставаясь всего на несколько часов. Виной тому — отнюдь не безоблачное детство, проведенное с отцом-тираном и во все ему потакающей матери. Но в один из таких редких визитов в родительском доме Иру застает внезапный локдаун. Девушка вынуждена оставаться с родителями. Дачный поселок заносит снегом, новый штамм вируса набирает силу, а в самом доме начинают закипать нешуточные страсти.