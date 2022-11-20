«В духе Рождества»: стоит ли смотреть комедийный мюзикл с Рейнольдсом

На Apple TV+ состоялась премьера рождественского комедийного мюзикла «В духе Рождества», снятого по мотивам легендарной повести Чарльза Диккенса. Почему этот проект заслуживает внимания, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "В духе Рождества" Кадр из фильма "В духе Рождества"

В канун Рождества призраки Прошлого, Настоящего и Будущего выбирают потерянную душу, нуждающуюся в моральном и эмоциональном спасении от грешного существования. В этом году такой душой оказывается успешный бизнесмен Клинт Бриггс — человек, потерявший страх и совесть. В преддверии Рождества он не торопится на ярмарку за подарками, чтобы сделать приятное близким, считая это ненужной тратой денег, не помогает нуждающимся, да и вообще ненавидит бедных.

Теперь его должны будут перевоспитать, однако вместо того, чтобы выучить положенный урок, Клинт пробуждает личностный кризис в самом призраке Настоящего, который явно устал от возложенных на него обязанностей.

Кадр из фильма "В духе Рождества"

В фильме нет головокружительной хореографии или драматургического размаха, но есть поющий Райан Рейнольдс. А Ферелл сыграл не только призрака Настоящего, но и мелькнул на экранах в качестве диккенсовского Эбенезера Скруджа.

Картина получила смешанные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «В духе Рождества» имеет рейтинг 63 % со средней оценкой 6,1 / 10 при 38 положительных отзывах.