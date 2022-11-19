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3 часа назад

Кого на самом деле целовал Тор в сиквеле

Мира Маркина

Персонажи Натали Портман и Криса Хемсворта в финале фильма "Тор 2: Царство тьмы" страстно целуются. Или нет? Как зрителей обманул режиссер этой сцены, читайте в статье "Рамблера".

Кого на самом деле целовал Тор в сиквеле
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Не секрет, что порой для пересъемок некоторых сцен на площадку приглашают дублеров главных звезд. Судя по всему, Натали Портман не смогла приехать на повторные съемки финала с поцелуем так как была занята в другом проекте. Студия предоставила Крису Хемсворту список дублерш, одну из которых он мог выбрать для поцелуя.

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Хемсворт, будучи ключевым актером на площадке, естественно, не выбрал ни одну из них. Он был крайне смущен самой постановкой вопроса. А затем "Тор" привел на съемки свою жену — актрису Эльзу Патаки.

Девушка надела парик и заменила Портман в сцене страстного поцелуя. О чем последняя рассказала New York Daily News.

"Это были пересъемки, и он (Крис Хемсворт — прим. ред.) работал в Гонконге, а я не могла туда попасть, потому что работала над своим собственным фильмом. И поэтому они одели его жену в мой парик и костюм, вот почему это было так страстно. Это было идеальное решение, не так ли", — добавила Портман.

Соцсети

По мнению кинозрителей, это единственная сцена поцелуя между Тором и Джейн, в которой есть ощущение любовной химии между героями. Так что шалость Криса удалась.

Напомним, Крис Хемсворт женился на Эльзе Патаки в 2010 году. У пары есть трое общих детей: Индия Роуз Хемсворт, Тристан Хемсворт, Саша Хемсворт.

Соцсети
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