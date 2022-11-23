Адская кухня с впечатляющим кастом: стоит ли смотреть фильм "Меню"

Впервые картину "Меню" показали еще 10 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. Однако для большинства зрителей премьера триллера с элементами черного юмора состоялась 18 ноября.

Фото: Кадр из фильма "Меню" Кадр из фильма "Меню"

Подробнее о том, почему эта кинолента достойна внимания – в материале "Рамблера".

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Сюжет

В центре сюжета – Марго и Тайлер. Пара в компании богатых и влиятельных людей отправляется на остров, чтобы поужинать в эксклюзивном, загадочном и баснословно дорогом ресторане признанного шеф-повара Словика.

Последний трепетно относится к своей работе и намерен поразить клиентов. Вот только делать это он будет не столько с помощью блюд, сколько при помощи ужасающих "перфомансов". Словик знаком отнюдь не со всеми посетителями, но тем не менее каждый из них оказался на ужине неспроста.

Актеры

Роль безумного шефа исполнил двукратный номинант на "Оскар" Рэйф Файнс. На счету 59-летнего актера главные роли в таких знаменитых картинах, как "Чтец", "Отель "Гранд Будапешт", "Английский пациент", "Человек и Сверхчеловек", "Герцогиня" и не только. Файнс также известен по картинам "Список Шиндлера" и "Красный дракон".

Кадр из фильма "Меню"

С ролью кровожадного Словика Файнс справился на ура. Поначалу его герой вызывает лишь негативные эмоции. Но спустя время ему начинаешь сочувствовать.

Еще одну ключевую роль в "Меню" исполнила Аня Тейлор-Джой, которая на сегодняшний день является одной из самых востребованных актрис в мире. Наибольшую популярность артистке принесла главная роль в сериале "Ход королевы".

Отдельного внимания заслуживает Николас Холт, которому досталась роль одержимого Словиком фаната. Впрочем, эта одержимость сыграла с героем Холта злую шутку.

Кадр из фильма "Меню"

Режиссер

Режиссером "Меню" выступил Марк Майлод, который умело обращается с юмором. Его дебютной работой стала сатирическая комедия "Али Джи в парламенте". В дальнейшем он также снял черную комедию "Большой Белый груз" и ромком "Сколько у тебя?".

Неудивительно, что, работая над "Меню", Майлоду удалось снять не классический хоррор, а триллер с элементами черного юмора, что создает отличный контраст в ходе просмотра. Вот зритель смеется над удачной шуткой, а спустя секунду у него замирает сердце из-за кровопролитной сцены.

К слову, Майлод также работал над популярными сериалами, в числе которых "Игра престолов", "Бесстыдники" и "Наследие".

Замысел и критика

На кинофестивале в Торонто "Меню" получил теплые отзывы. В сети и критики, и обычные зрители оказались солидарны: на IMDb у фильма оценка 7,6 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 90% одобрения от критиков.

Кадр из фильма "Меню"

"Меню" – это сатира, высмеивающая культуру потребления. Кроме того, фильм является метафорой, демонстрирующей проблемы, с которыми приходится сталкиваться творцу. Творцом здесь выступает шеф-повар Словик, а его клиенты – это архетипы персонажей, которые окружают любого успешного автора. Помешанный фанат Тайлер, дотошные ресторанные критики, кинозвезда, погубившая карьеру ради денег, и другие.