Кино 90-х: какой сцены в “Молчании ягнят” могло вовсе не быть

Фильм о психологической игре между маньяком Ганнибалом Лектером и молодым офицером Клариссой Старлинг сегодня считается культовым. И дело далеко не в жестоких сценах и диалогах героев, от которых бегут мурашки по коже. Чем пленяет фильм Джонатана Демми, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Молчание ягнят" Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Съемочный процесс несмотря на все правила все-таки подразумевает творчество. Свою лепту в образ педантичного Ганнибала внес исполнитель этой роли – Энтони Хопкинс. В некоторых особенно страшных сценах Лектер носит белую одежду. И это неслучайно. Хопкинс убедил окружающих, что люди интуитивно боятся врачей и стоматологов. А они как раз носят на работе белое.

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Одним из источников вдохновения, которые Энтони Хопкинс использовал для своей интерпретации Ганнибала Лектера, был его друг из Лондона, который никогда не моргал, что нервировало всех вокруг него.

Джоди Фостер утверждает, что во время первой встречи Лектера и Старлинг Энтони Хопкинс высмеивал ее южный акцент, импровизируя прямо на ходу. Испуганная реакция актрисы была искренней; она чувствовала, будто он нападает лично на нее. Позже Фостер поблагодарила Хопкинса за этот эпизод.

Когда образ Ганнибала Лектера ушел в массы, многие зрители задавались вопросом: личность какого преступника стала прототипом маньяка. Но сценарист Томас Харрис написал собирательный образ.

“Нет никого, слава богу, похожего на него”, — сказал позже профилировщик ФБР Джон Дуглас (на него равнялся Скотт Гленн, исполнивший роль Джека Кроуфорда).

Харрис изучал биографии Теда Банди, Гэри Хейдника и Эда Гейна. Сообщается, что он даже присутствовал на судебном процессе Банди и прислал ему копию “Красного дракона”.

Дом Баффало Билла, где нашли свою смерть несколько девушек, на самом деле существует. Учитель физики средней школы Бентворта Гарольд Ллойд предоставил свою недвижимость для съемок. Но этот опыт ему совершенно не понравился. Гарольд столкнулся с грубостью некоторых членов съемочной группы, а также воровством. Из-за жалобы Ллойда уволили одного из охранников: выяснилось, что он ночью проводил экскурсии по дому. В октябре 2020 года дом выставили на продажу за 300 000 долларов.

Тед Левин не мог поверить, когда ему сказали, где находится дом Буффало Билла. Во-первых, он был в его родном городе. А потом оказалось, что дом находился прямо по соседству с семейным домом его возлюбленной детства.

Кстати о главном антагонисте. Фильм снят по книге Томаса Харриса “Красный дракон”. И в ней Баффало Билл не танцевал. Тед Левин, актер, сыгравший серийного убийцу, настоял на том, чтобы включить такую сцену. Он считал, что таким образом удастся точнее передать безумие его персонажа. Но проявленная инициатива в Левина вселяла страх. И перед съемками этой сцены актер даже пропустил пару рюмок текилы.

Несмотря на то, что Энтони Хопкинс получил “Оскар” за роль в “Молчании ягнят”, этот проект разрушил его личную жизнь. Марта Стюарт разорвала отношения с актером после просмотра фильма, потому что не смогла избежать ассоциации Хопкинса с персонажем Ганнибала Лектера.