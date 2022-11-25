4 фильма про оборотней для тех, кому надоели вампиры

Если вы пресытились фильмами про вампиров, обратите внимание на киноленты об оборотнях. Возможно, они не так популярны, но удовольствия от просмотра доставляют не меньше.

Фото: Кадр из фильма "Братство волка" Кадр из фильма "Братство волка"

Подробнее о лучших картинах про оборотней – в материале "Рамблера".

"Братство волка", 2001

Кадр из фильма "Братство волка"

Действие картины разворачивается в XVIII веке во французской провинции Жевадан. Местных жителей терроризирует чудовище, которое никому не удается убить. Спустя множество тщетных попыток поймать зверя за дело берутся ученый Грегор де Фронсак и индеец Мани, способный общаться с волками.

"Американский оборотень в Лондоне", 1981

Кадр из фильма "Американский оборотень в Лондоне"

Студенты из США приезжают в Лондон, но увлекательное путешествие вмиг оборачивается кошмаром, после того, как на друзей нападает огромный волк. Один из героев погибает, а второй становится оборотнем. Теперь последнему предстоит выяснить, как совладать со звериной натурой. Помогать ему в этом нелегком деле будет призрак погибшего друга.

"Оборотень", 2000

Сестры Джинджер и Бриджитт не такие, как все. Они носят черное и одержимы историями о смерти. Как-то раз на Джинджер нападает огромное чудовище. Ей удается выжить, раны быстро затягиваются, но вскоре героиня начинает стремительно меняться.

"Псы-воины", 2002

Кадр из фильма "Псы-воины"